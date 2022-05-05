近期疫情不斷飆升，雖政府推出快篩試劑實名制，但仍有大批民眾買不到，藥局前更出現長長排隊人潮，民怨沸騰。藥師林士峰昨（4日）在臉書分享，「將帥無能累死三軍」，最近基層藥局被問到煩了，「你們到底幾點才要開賣實名制快篩」。

林士峰指出，郵局就還沒送貨來，我們藥局業者要怎麼擬定販賣計劃？可是真的不要怪郵務人員，一開始承接實名制快篩配送的不是他們，是民營業者，可是也不要怪民營業者，因為他們也不知道政府會臨時轉彎，不但加開配送點，還增加星期日加量的販賣計劃，也許因此導致他們沒有足夠人力處理這艱鉅的任務，讓郵局業者趕緊臨危授命。

其實不只快篩試劑，林士峰直言，不只郵局，現在台灣很多行業都已經是繃緊的繩子，基層人力長期不足已是惡性循環，事業單位能夠維持營運，都是基層咬牙撐出來的結果。對此有網友就留言表示，「換成企業主管這樣做決策公司還能經營下去嗎？」「辛苦了」、「勞勞相罵有什麼用，決策的人怎麼這麼無能」、「辛苦藥師們了，下午去領藥雖然門口已經張貼快篩試劑售完，但還是有人進來詢問，要不然就是問每天何時會到，但藥師也只能重複且無奈的笑著說：沒有確切的到貨時間，你可以先打電話來詢問」。