近年香港人來台購屋已成為普遍現象，今年就出現2筆港資在台購置億級豪宅的交易案，包括大安區「仁愛吾彊」，3月由僑外資公司「九龍置地」無貸款買下18樓，總價3.9億元、換算每坪單價約210萬元；同月內湖「樸山水澗」四層樓透天別墅，由來自香港的陳姓自然人，也以無貸款方式買下，總價1億元，建物148.1坪，該別墅前一手屋主於2016年以9300萬元買進，也就是持有6年轉手房價增值700萬元。

台灣房屋信義安和特許加盟店店東廖德欣表示，「仁愛吾彊」近年因知名住戶藝人王力宏再成話題，該豪宅位在仁愛路三段，擁有台北景觀極佳的林蔭大道，兩排綠蔭直通總統府，素有官道之美譽，吸引不少權貴名流入住，最高單價出現在2014年的11樓戶，單價254.1萬元，近年行情多維持在200萬元的行列，不過已2年未有交易，這次成交的18樓單價210萬元，比起2020年16樓的222萬元還更便宜，屋主應有其他資產配置考量。

據內政部統計香港居民來台居留定居人數，從2019年起增溫，2020年成長約一倍，不過今年第一季可能因為受疫情趨嚴的影響，來台人數較去年第一季減少兩成左右，不過仍有1869人來台居留，470人定居。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，2019年因香港反送中事件，確實有不少港人有意移民來台，甚至置產，即使這兩年因疫情國門未開，使港資的交易略有減少，但跟反送中之前的年度相比，港人來台定居、居留的數量仍成長；由於不少香港人和台灣淵源頗深，包括長期在台工作投資或是和台灣人結婚、或依親，因此不少港資早已在地化，或透過代理人為資產配置布局，亦有港人透過境外法人或僑外資公司來台，降低政治敏感性。

第一建經研究中心副理張菱育表示，香港來台置產，基本上比照外國人購置不動產的「平等互惠」原則，相關規定包括要擁有「香港永久居民身分證」，且僅可持有英國或香港護照；需像外籍人士一樣申請取得土地流程，買方需繳交契稅，外籍人士為6%單一稅率；在台置產的貸款部分，則必須要有「長期居留證」和「工作資歷」，才能作為貸款的評估，若只有護照，恐只能以現金購買，貸款成數則是看申請人的財務條件及信用來評估。