「保齡球式」刷整排 北市男酒駕連撞9部汽機車 09:052022/05/05 中時 黃世麒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 何男駕駛的黑色自小客車被撞到車頭全毀。（黃世麒攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 何男醉駕自撞，造成1輛汽車、8輛機車遭撞毀損，其中1輛機車更被撞進騎樓。（黃世麒攝） 警方到場釐清事故原因，並一一針對被撞毀損的車輛拍照採證。（黃世麒攝） 又是酒駕釀禍！22歲的何姓男子5日早晨6時許駕車行經台北市延平北路四段時，不明原因車子突然往右偏離車道，一路推撞路旁的汽機車，造成1輛汽車、8輛機車遭撞毀損，其中1輛機車更被撞進騎樓。警方獲報到場對何男實施酒測，酒測值達0.85，立即將何男帶往警局，以公共危險罪移送，相關財損則仍在調查統計中。 ★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障！ 他騎無牌贓車逃3公里辯酒駕 警眼尖見車下「兩包白粉」真相大白 無照無帽又酒駕 高雄男換位製造假象仍遭逮 #酒駕 #釀禍 #汽機車 #延平北路 #公共危險罪 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 貨車司機酒駕罰不怕！無碼照、全名被公布 慘吞30萬罰單 12:262022/04/29 社會 美給200輛M113裝甲車 準備運抵烏克蘭 14:012022/04/29 軍事 高雄酒駕累犯又出事！吹氣超標反悔拒簽罰單下場超慘 11:382022/05/04 社會 抓到了！酒駕男解開腳鐐逃亡30小時 躲這裡仍被逮 16:412022/05/03 社會 幫人打官司勝訴後 詐騙擔保金220萬自己卻吃上官司 15:202022/05/03 社會 8年3度酒駕！新北男這次車禍慘斷腿 外加重判9月 18:252022/05/04 社會 派出所前酒駕當場活逮 友人否認同車遭識破領紅單 11:372022/04/27 社會 父酒駕撞死騎士 急叩大學兒頂替遭抓包 賠500萬仍判3年 09:042022/05/04 社會 石門水庫收費擺不平 放寬三區居民換免費入園券 15:202022/04/27 寶島 高雄酒駕男被抓回派出所 竟解開腳鐐逃跑下落不明 22:292022/05/02 社會 酒駕累犯慘了！高雄市首公開5名酒駕犯全名、無碼照 09:112022/04/28 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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