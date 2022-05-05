何男醉駕自撞，造成1輛汽車、8輛機車遭撞毀損，其中1輛機車更被撞進騎樓。（黃世麒攝）

警方到場釐清事故原因，並一一針對被撞毀損的車輛拍照採證。（黃世麒攝）

又是酒駕釀禍！22歲的何姓男子5日早晨6時許駕車行經台北市延平北路四段時，不明原因車子突然往右偏離車道，一路推撞路旁的汽機車，造成1輛汽車、8輛機車遭撞毀損，其中1輛機車更被撞進騎樓。警方獲報到場對何男實施酒測，酒測值達0.85，立即將何男帶往警局，以公共危險罪移送，相關財損則仍在調查統計中。

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