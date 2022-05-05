興櫃公司110年財報出爐，根據櫃檯買賣中心統計，共有119家公司每股盈餘(EPS)達2元以上，約占全部興櫃公司40%，其中賺超過一個股本(EPS超過10元)公司計有4家。

櫃買中心表示，興櫃公司應公告申報110年度財務報告之公司家數為293家(不含經主管機關核准延期110年度財務報告公告申報者共1家)，均已依規定期限完成公告申報作業，經統計，上述293家興櫃公司110年度整體營收總計約4,595億元，較109年度成長656億元，成長幅度約16.65%，110年度整體獲利總計約343億元，較109年度成長174億元，成長幅度約103.06%，主要成長產業包含鋼鐵工業、金融業、電子零組件業及半導體業。

在每股盈餘(EPS)方面，根據統計，共有119家公司每股盈餘(EPS)達2元以上，約占全部興櫃公司40%，其中賺超過一個股本(EPS超過10元)公司計有4家；EPS為5元以上未達10元的公司計有39家；2元以上未達5元的公司計有76家；此外，興櫃公司110年度獲利公司家數計200家，占整體興櫃公司近七成，顯示興櫃市場有許多基本面穩健之公司值得投資人關注。