一名邱姓男子與已婚的女同事小美發生不倫戀，交往一陣子後小美不想繼續這段戀情，將邱男放生，邱男一怒下，將他在摩鐵內偷拍小美如廁照片，做成傳單，並註明「騙酒騙錢騙感情」四處發放，遭到小美丈夫發現後離婚，也丟了工作，更恐嚇小美必須再與他發生性關係才願意停手；地院依妨害秘密、恐嚇等罪分別判處邱男拘役50天及4月徒刑，均得易科罰金。

根據判決，邱男於民國109年2月某日在桃園市某旅館房內，拍攝女友小美包裹浴巾坐在馬桶上廁所如的照片， 後來2人分手，邱男不滿被甩，利用偷拍照片製作傳單，還註明「什麼都可以騙，騙酒騙錢騙感情」、「最可憐的還是妳老公，綠帽戴不完」等，請不明人士到小美公司及住家附近發送，最後小美丈夫及公司主管看到，小美才知遭到偷拍。

事後邱男仍陸續傳送「那就走著瞧吧」、「那你等著接招」、「保證妳離婚」、「我不會心軟 走著瞧」、「見一次打一次」、「快離開 不然我一定弄你」、「我不會讓你好過」、「我要弄妳 丟臉的是妳」、「不讓怎麼死都不知道」、「我會跟你算的」、「你真的不怕死」等內容之訊息給小美，讓她心生畏懼後鼓起勇氣報案。

邱男坦承與小美為男女朋友，但否認偷拍小美包裹浴巾坐於旅館房內馬桶上廁所，還辯稱：當晚還有我朋友在，照片不是我拍的。

法院調查，友人造訪時，小美並沒有上廁所，且邱男曾跟小美公司主管稱傳單是他找人發放，因此認定傳單照片邱男拍攝，且邱男曾恐嚇「見一次打一次」，有明顯恐嚇事實。

法官審酌，邱男為報復，竟趁小美如廁之際偷拍，侵害告訴人之隱私權，又未能自我克制情緒並尊重他人，以加害小美身體、名譽之文字恐嚇告訴人，造成小美不安與恐懼，甚至要求小美必須與他發生性行為後才願意罷休，仍大言不慚，沒有反省之意，因此判處拘役50日及4月徒刑。可上訴。