長榮集團經營權之爭中，長榮鋼(2211)是今年第一家正面對決的上市櫃公司，長榮鋼6月10日將召開股東會全面改選董事，先前被弟弟派掌控的長榮國際指控，長榮鋼公司派主張有權拒絕公司董事行使內部監察權、不提供股東名冊，導致董事無法有效查核，同時刻意不公平操作徵求委託書紀念品發放過程，僅提供960份「鍋寶超真空燜燒罐840ml」給長榮國際的徵求人。對此，公司派也透過律師發出三點聲明，駁斥弟弟派的說法，公司派指出，有專函請求鄭深池與陳昭龍提出行使查核權之書面以利後續處理，但都沒有獲得回應，而對於股東會紀念品發放公平性，認為經得起主管機關檢驗與社會公評。

長榮國際指出，董事鄭深池與陳昭龍特委請公證人陪同，於今年4月18、20日至長榮鋼股務代理人凱基證券，表明行使內部監察權，監察事項包含股東召集通知寄送不得違法抽單、寄送公平、委託書驗證統計及確認等，並依法要求公司及股務代理機構提供股東名冊以資辨認，卻遭長榮鋼公司派回稱董事必須提出書面並經公司確認，等同於被檢查之人竟然可以決定有權檢查人的檢查目的、範圍及內容，全然違反公司法第210條「公司應令股務代理機構提供」的法律規定，視公司治理如無物。

而長榮國際此次委請台新證券、中信證券、富邦證券、日盛證券、元富證券、國票證券、康和證券及群益證券，合計全台開出200多個徵求處所，包含離島都開設徵求點，但抨擊公司派不公平配送公告的股東會紀念品「鍋寶超真空燜燒罐840ml」給長榮國際的徵求人。

長榮國際指出，長榮鋼有超過1萬6千位股東，因此向長榮鋼申請8000份股東會紀念品，然而長榮鋼5月4日竟僅提供960份股東紀念品予長榮國際公司的徵求人，僅達符合領取資格整股股東人數6％，未足額提供的7,040份股東會紀念品將以「後補」方式處理，認為違反「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」第11條法規，影響股東與徵求人長榮國際的合法權益。

對此，長榮鋼透過律師回應表示，鄭深池與陳昭龍要求公司及股務代理機構提供股東名冊等說法並非事實，就董事主張行使法令無明文規定的內部監察權，恐有無限上綱之嫌，長榮鋼專函請求鄭深池與陳昭龍依法令函示等及長榮鋼內部治理規範，提出行使查核權之書面，俾憑以辦理後續程序，併落實公司治理，相關事實都有函報主管機關備查，但兩人未有相應回應，卻以新聞稿扭曲事實，破壞長榮鋼聲譽。

對於悶燒罐一事，長榮鋼表示，就徵求人聲請首批紀念品，因尚未取得委託書「預支性質」，以第一批到貨紀念品10,000份，參酌各徵求人徵求事務處理單位市占率，依比例發放第一批預支紀念品予徵求人，對於長榮國際說法，認為別有用心而有失偏頗，更流於不實攻訐。