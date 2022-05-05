根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞5日爆料，湖人已經跟暴龍提出申請面試他們助教安卓恩葛瑞芬，甚至考慮招募暴龍總教練納斯，引發暴龍總裁烏傑里相當氣憤湖人這種「挖牆腳」的行徑，直接公開回嗆湖人，「他們可以繼續作夢吧！」

「沒有球隊真正聯絡我，你們媒體看到的，就是我所看到的一切，」烏傑里說，「我也會跟他們一樣作夢，我希望梅西幫我們打球，我希望C羅，也希望布萊恩，所以他們可以繼續作夢下去吧。」就連兩名足球巨星都被他刻意扯了進來。

也難怪烏傑里如此生氣，因為納斯跟暴龍還有兩年總教練合約，除了曾在2019年幫助暴龍奪下隊史首冠，今年季後賽首輪也在主控范維利特缺陣情況下，跟七六人拚到第6戰才告淘汰出局，暴龍當然不可能希望納斯被湖人挖去當主帥。

目前還不確定暴龍是否同意湖人提出面試安卓恩葛瑞芬的要求，葛瑞芬生涯從未當過NBA總教練，卻從2008年開始陸續當過公鹿、公牛、魔術、雷霆等隊的助教，2018年加入暴龍教練團，也幫納斯拿下2019年總冠軍，能否離隊還存不少變數。