本土疫情大爆發，快篩試劑供應與價格引發爭議。前衛生署長楊志良表示，他日前向衛福部申請捐1千萬劑快篩試劑受阻，讓他已做好放棄訂金的心理準備；政府花100億元買1億劑快篩試劑，再以實名制賣給人民1劑100元，根本是「以疫謀財」，這種霸凌全民的做法，讓他不禁質疑：「搞那麼多錢做什麼用？」

楊志良昨日（4）出席學術活動，會後接受香港媒體《中評社》訪問指出，政府現在的政策根本是把「以疫謀財，霸凌全民」當作訴求，他早就質疑，政府花人民納稅錢100億元買1億劑快篩試劑，然後要實名制1劑100元，還要折騰人民排隊去買，「來回不就200億元？搞那麼多錢做什麼用？」

楊志良舉例，多數台灣人不知道，快篩試劑在一般國家都已商品化了，故可以低廉的價格購入；只要能「完全商品化」，那其他所有問題就都解決了，所以他要求開放將快篩試劑完全商品化，就像現在的口罩一樣。

不僅如此，楊志良透露，他日前向衛福部申請捐1千萬劑快篩試劑受阻，這批快篩試劑就存放在離台灣很近的港口，用飛機載運很快就可抵台，但他被衛福部刻意卡關，故已做好放棄訂金的心理準備。至於訂金多少、存放哪個港口，他則需先保留。