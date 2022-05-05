西方預測普丁可能會在5月9日「勝利日」（Victory Day）當天有大動作。

西方官員推測俄羅斯總統普丁可能會在5月9日「勝利日」（Victory Day）時對烏克蘭正式宣戰，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）昨（4）日駁斥傳聞，指「胡說八道」。

周三的例行記者會上，美國有線電視新聞網（CNN）記者詢問培斯科夫，普丁在勝利日正式宣戰的機會有多大，培斯科夫回應「零」，並補充：「沒有，這是胡說八道。」

他也否認普丁可能利用勝利日來發布動員令。

在普丁稱對烏克蘭發動「特別軍事行動」後2個月來，專家及西方官員推測普丁可能會在勝利日正式對烏克蘭宣戰。勝利日是蘇聯擊退納粹德國的日子，每年莫斯科會舉行盛大閱兵儀式。

CNN指出，普丁對象徵意義有非常敏銳的觀察力，2月24日入侵烏克蘭的前一天正巧是俄羅斯的重要軍事節日－「祖國保衛者日」（Defender of the Fatherland Day）。

國際危機組織（International Crisis Group）高級分析師伊格納托夫（Oleg Ignatov）認為普丁除了宣戰以外，也可能對俄羅斯民眾下達全面動員令，擴大徵召在部隊中服役的士兵或召集預備役。