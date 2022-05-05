本土連7天確診破萬，越來越多人確診或被匡列隔離，許多人對於要怎麼做都還是懵懵懂懂、很不清楚，對此《中時新聞網》也整理出確診誰能住院治療？想就醫怎麼辦？怎樣才可解隔離等，常見的10個問題供民眾參考。

一、接觸過確診者怎麼辦？

如果是非密切接觸者只要自我健康監測10天，若是密切接觸者先留在家中、戴好口罩等通知，並執行居隔新制3＋4。

二、密切接觸者的定義是？

同住親友、同班同學、同辦公室或同工作場域的同事。

三、居隔3+4何時要快篩？

居隔期間有需要再篩檢，以匡列時、有症狀時與自主防疫期間共3次為原則

居隔者有需要再快篩。（圖／指揮中心提供）

四、在家快篩陽性怎麼辦？

一般民眾快篩陽不用打給1922，可自行去醫院或篩檢站PCR複檢，但不能搭乘大眾運輸工具；居隔者或居檢者快篩陽性應主動告知衛生所或1922，可自行前往醫院或篩檢站PCR，但切勿搭乘大眾運輸工具。

五、確診了以後要怎麼辦？

確診以後可自行打電話聯絡密切接觸者，請他們自我隔離，接著填寫自主回報疫調系統，然後去社交距離App上傳隨機ID，讓接觸者都收到訊息。

六、確診後能住院治療嗎？

只有中重症所有病患、80歲以上長者、懷孕36周以上孕婦、出生未3個月確診且發燒、出生3至12個月確診且高燒39度，或其他醫師評估需住院治療的人可住院治療。

七、誰需要住到防疫旅館？

沒有住院需求，但有不符合居家照護的人，則可以住到加強版集檢疫所或防疫旅館。

確診者輕重症分流。（圖／指揮中心提供）

八、確診沒收到通知怎辦？

確診沒收到通知也請待在家等，若確診當天沒收到簡訊，可能當時留存電話有誤，會再請衛生局協助後續疫調追蹤。

九、居家照護要怎麼就醫？

有就醫需求的民眾可透過視訊診療的方式來做，若情況嚴重，沒有辦法撥通衛生單位電話，可由防疫車隊、同住親友接送或自己開車、騎車去急診就醫。

十、無症狀／輕症怎解隔？

距離發病或採檢日4天內，追蹤2次快篩或PCR陰性（Ct值≧30）；或第5至9天追蹤1次快篩或PCR陰性（Ct值≧30），上述的快篩須由醫護執行。或者是居家照護隔離滿10天則不需採檢就可以解隔。