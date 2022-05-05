詮欣(6205)第1季每股盈餘為0.91元，受惠於網通及車用產品需求強勁，4月合併營收為1.84億元，月增13.53%，隨著各大車廠訂單出貨放量，詮欣今年車用產品營收將較去年倍數成長，今年營運可望逐季成長。

詮欣歷經10年轉型，於今年第1季交出三率三升成果，受惠四大營運主軸逐漸開花結果，單季合併營收4.82億元，較去年同期增加 43.62%，營業毛利為1.57億元，單季合併毛利率約33%，較去年毛利率增加3到4個百分比，營業利益為7565萬元，年增161%，營益率約 16%，單季稅後盈餘為7231萬元，年增237%，稅後淨利率約15%，推升第一季獲利率刷歷年同期新高，單季每股盈餘0.91元，為去年同期0.3元的3倍。

詮欣表示，公司致力於產品研發，加速發展高速高頻技術與提升設計開發之速度與競爭力，並積極開發新客戶，逐步增加歐系及美系一線大廠訂單，加上擴大營運規模，快速累積利基型產品量能，以及自動化生產，持續邁向全廠高度自動化製程，降低製造成本，致使第1季除營收創歷年同期新高外，毛利率亦大幅提升。

網通、IPC 與車用產品的需求依然強勁，詮欣4月合併營收約1.84億元，較去年同期大幅成長超過30%，隨著網通產業之缺料影響獲得顯著緩解及車用新產品預計於下半年開始放量出貨下，對於今年整體營運，公司依舊抱持著審慎樂觀的態度。

為因應訂單需求，詮欣積極擴充產能，其中汐止廠美系電動車客戶產能今年底前將先擴增一倍，並採逐季到位，明年第2季前會再增一倍；林口新廠則預計2024年完工，公司目標是規畫成為車用連接器的專業廠。