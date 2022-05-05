大陸知名男星張哲瀚出道13年，憑著帥氣臉龐與181公分的身材受到大批粉絲的喜愛，2021年更以BL陸劇《山河令》再度爆紅，成為家喻戶曉的男星，去年5月更與劇中搭檔龔俊在感謝戲迷演唱會中互動親暱，讓粉絲嗨到不行。不料，昨（4）日凌晨他卻突然公開一段影片，指稱龔俊利用他，更「不斷往鍋裡倒油」讓他苦不堪言，引起網友熱烈討論。

張哲瀚與劇中搭檔龔俊，在夯劇《山河令》中因飾演相識後又互相救贖的過程，展現濃厚的情誼，而被影迷封為「俊哲CP」，一身英氣的張哲瀚還被粉絲稱為「老婆」，兩人因此爆紅。不料，張哲瀚後來被網友挖出去年8月前往日本參加友人婚禮時的照片，因拍攝背景是爭議大的神社公園，讓他因此莫名被貼上親日標籤，隨後即沉潛一段時間，手上的26的代言也一夕間全丟光，就連《山河令》也遭到優酷視頻下架，令他好不容易經營起來的人氣瞬間跌落谷底。

但張哲瀚沒有因此被打倒，4日凌晨突然在IG上公開一段長達6分鐘的影片，控訴龔俊為了引導粉絲「嗑糖」、賺人氣、吸流量無所不用其極，不僅盜用他的童年照意圖讓粉絲以為兩人真的在一起，還招募粉絲組織引導未成年沉迷「男男CP」，甚至煽動粉絲購買他代言的相關產品，讓他怒斥「一部戲的成功沒有錯，錯的是這些昧著良心掙黑心錢的人」；還表示自己待在鍋底想往上走時，有人卻不斷往鍋裡倒油，讓他痛苦不堪，希望透過影片澄清兩人的關係，也希望不要再有人被利用，吸引大批網友轉發，但隨後影片就「被消失」了，網友只能刪除關鍵字討論，但部分粉絲卻認為是有人利用AI技術造假所製作的影片。

事實上，張哲瀚日前才公開手寫信表示自己與龔俊早已沒有聯絡，但對方的代言卻總是出現有關他的元素，讓他不滿遭到利用，沒想到這次直接拍片痛罵對方，再度引起熱烈討論。

張哲瀚怒斥自己童年照遭到龔俊盜用。（圖／微博）