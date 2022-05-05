女星羅巧倫在本土劇《黃金歲月》飾演小三「黃雪琴」，不僅狠搶閨密老公，還疑似懷上男友小孩，精湛演技讓觀眾恨得牙癢癢，3月時她透露自己有去凍卵，不過因為卵巢早衰，卵子庫存量少導致凍卵失敗，但她還是會繼續嘗試凍卵，昨日她趁著空檔到台中就醫。

女星羅巧倫早期拍攝《藍色水玲瓏》、《戲說台灣》等電視劇，甜美的外型和生動的演技讓觀眾留下很深的印象，近期拍攝八點檔《黃金歲月》，在裡面飾演反派小三「黃雪琴」，還因為演技太過精湛，讓網友太入戲，私信恐嚇她威脅人身安全，讓羅巧倫嚇到報警。

劇中羅巧倫飾演的黃雪琴，在劇中因病要將卵巢拿掉，還因為不能生被離婚，戲外羅巧倫凍卵也遇到瓶頸，她昨（4）日在facebook曬出自己到台中醫院就診的照片，並向自己喊話「預備…..開始，我很勇敢，謝謝我的茂盛醫院小王子李俊逸醫師」，照片中她捲起袖子，讓護理人員綁上抽血帶，抽血過程還看向鏡頭微笑，熟練得讓人心疼。

據《自由時報》報導，在台北工作的羅巧倫跑到台中就是為了取卵，她先去打排卵針，預計6月會做手術，順便抽血檢查身體的狀況，有無進步或退步，為了凍卵受很多苦，讓粉絲看了超心疼，不少粉絲都留言幫她加油；羅巧倫今年39歲，認為她一定要有小孩，就算打排卵針打到肚子瘀青都不放棄。羅巧倫說自己是突然意識到自己差不多要凍卵，才去找醫師，結果發現卵巢早衰，她透露當時的心情晴天霹靂，直呼「沒有想過這樣的悲劇會在我身上發生。」