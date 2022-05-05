《食尚玩家》前主持人、37歲女星阿諾（本名：涂珊）日前宣布和年薪500萬的工程師男友Allen五年婚姻告終，她強調兩人做了很多努力，是和平分手，沒有贍養費等問題。日前律師馬在勤上節目談阿諾的離婚案例，直言若相同情況發生在一般人身上，由於阿諾當媽後全心投入在孩子身上，把孩子視為生命，這種心態會不利於談贍養費問題上，他以自身經驗說：「神仙也難救」。

阿諾過去曾和工程師Allen一度分手，後來阿諾親自到美國追夫才挽回一段感情，兩人不久後就完成結婚登記，兩年前生下女兒。她當媽後曾表示給自己的壓力很大，許多事都親力親為，讓老公也束手無策，形容她是「當媽滿分，當太太卻不及格」，或因此埋下兩人離婚心結。

律師馬在勤認為一般人若有阿諾的心態神仙難救。（圖／翻攝自新聞挖挖哇！ Youtube）

阿諾宣布離婚前就分享自己買了新車，展現出為母則強的風範，有人問她為何不請老公買？她回應：「自己的車自己買才有成就感呀！」也暗示早和老公決定各走各的路，如今宣布離婚，近日在節目《新聞挖挖哇》討論這件事，鄭弘儀說，看報導時知道阿諾疑因贍養費問題談不攏（但後來阿諾已經澄清無此事），律師馬在勤說，就他接手過的案例撫養權大多從母，除非媽媽條件狀態不好，「夫妻之間如離婚的時候，以阿諾這種心態，百分之百的媽媽，其實男方也知道要把小孩要過來幾乎是要她（媽媽）的命，如果既然是這樣的話，在整個婚姻的談判過程就會變弱勢，因為妳的弱點被人家暴露了，妳的弱點就是小孩，今天如果任何一個男方告訴對方自己也要爭孩子，『我會請十個大律師跟妳去爭』，那個媽媽基本上是驚弓之鳥」。

律師馬在勤說，這樣的狀況導致很多女方會為此放棄一切，就算男方一毛錢不付也沒關係，導致在談判過程弱點全露，「這種事情連律師介入都沒有用」，既使律師鼓勵她可以嘗試爭取贍養費，女方也會因為受不了風險而放棄，若真的遇到一毛不拔的丈夫，「連神仙都難救」，這情況要是發生在一般人身上，在法院爭取贍養費時會很不利，「在婚姻的談判過程中就會變弱勢」。

此時鄭弘儀問若想要小孩扶養權又想要贍養費該怎麼做？馬在勤建議：「當然我們會先隱藏一些我們的企圖，但我認為阿諾可能在整個婚姻過程中最大弱點其實很明顯了，任何人都看得出她想得到小孩，所以基本上我認為，如果她找到律師時說『馬律師，我要隱藏，我不愛小孩』」，馬在勤則會給建議女方可在庭上委婉說：「雖然我很愛小孩，但可能以後會認識別的男生，我會再生」，先裝堅強認為沒關係，之後才有談判贍養費的可能。