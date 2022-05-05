快篩實名制自4月28日上路後，引發搶購潮，民眾排隊買不到，民怨炸鍋。據轉述，蔡英文總統昨（4日）在民進黨中常會說重話，要求行政部門大量進口快篩試劑，開放商業通路，除現行的快篩實名制，還要協調更多元的購買通路。此話一出引發網友爭論，有人認為「從口罩疫苗到試劑？沒一個是提前規劃並且有貨源的」、「篩劑都跑去哪了?」

根據《中國時報》今（5日）報導，昨天民進黨中常會，與會者談起，快篩試劑頻頻被踢爆賣太貴、又搶購不到，民怨四起，蔡英文對行政部門的作法頗有微詞，非常不高興，她要求行政部門要大量進口試劑，讓大家都買得到，何況國際市場貨源很多，並非沒有貨，除了實名制，應該開放商業通路，讓大家都買得到，要求行政部門盡快解決。

相關消息曝光後，在本網及《LINE TODAY》相關新聞有近百則留言，有網友認為「快篩以目前台灣來說，應該要先每戶每人都要先有，用排隊的。請問有需要的人又沒時間排怎麼辦？」「總妳要不要體會一下我們人民排隊買快篩」、「真棒，每次都這樣玩」、「天天講廢話」、「民眾要的是結果，不是口號～ 協調多元通路～再來呢？ 喊口號誰都會」。