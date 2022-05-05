開業僅僅1個月，將來銀行就出包！純網銀中最後開業的將來銀行，昨日疑似因帳務系統出現嚴重異常，發生存戶刷簽帳金融卡卻無法連線扣款的重大缺失，大量存戶明明存款足夠，卻收到要求補足款項，否則將收取「逾期補款手續費」的簡訊，詢問電話打進客服卻無人回應，也讓將來銀行的應變能力受到質疑。

更離譜的是，將來銀行卻欲蓋彌彰，在昨晚23時59發發出簡訊，拿「系統優化」的理由辯駁，簡訊內容是「因系統優化，誤發訊息，本行深感歉意，請不用理會該訊息，客戶的權益不會受到任何影響」。

將來銀行開業前就因為資訊系統與資安還沒有達到主管機關的要求，在金管會多次訪查的過程中，發現多項缺失需要改善，遲遲無法取得營業執照。根據報導，光App就有超過100個以上的Bug，前後端的資訊不同步，資訊系統極度不穩定。

銀行業者指出，將來銀行發的是直接從帳戶扣款的簽帳金融卡，按照常理，存戶刷卡時就要直接連線帳戶確認餘額是否足夠，但將來銀行等於「斷了線」，刷卡完才發現沒有連線扣款，所以發簡訊通知存戶要補錢，這是非常離譜的低等錯誤。

銀行業者直言，這絕對不是什麼「優化不優化」，更不是什麼誤發簡訊，因為存戶收到的簡訊都清楚載明簽帳金融卡末四碼、交易時間、帳號及金額，這是系統真的扣不到款才會發的通知簡訊，就像支票帳戶沒錢提醒補錢一樣，顯然將來銀行在說謊。

除系統不穩定，將來內部還有人事更迭頻繁的問題，在執行副總經理梅驊4月1日離職之後，資訊長周旺暾「也陣亡了」，在5月1日去職。雖將來解釋將來銀行總經理許柏林對資訊也很熟，不過技術空窗期難以避免，此時出包勢必重擊存戶信心。