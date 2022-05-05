搶攻端陽商機，台北老爺酒店推出「粽金禮讚」特別企劃主題，集結多款歷年來獲獎的經典代表名粽如「人蔘花雕雞粽」、「三杯杏鮑菇粽」等名粽外，也另外針對『台式復古』及『健康養生』路線，推出「古早雙味豬肉粽」及「松子紫米地瓜粽」新口味，以飯店多年扎實手工廚藝為基礎，延續天然用料的健康主張。 台北老爺「粽金禮讚」系列，今年特別推出多款五入至十入套裝禮組「五福」、「六合」(素粽組)、「八巧」、「吉祥」，提供親友或企業送禮最佳選擇，還可享兩大加碼『時尚保冷袋免費贈送』及『平安萬壽茶199元加購價』。現在起至5月20日前預購套組，再享早鳥優惠價。

台北老爺端午肉粽持續年年獲獎，尤其「三杯杏鮑菇粽」特別選用日本素肉片爆香快炒，使其充分吸取三杯醬汁後，搭配主廚特選杏鮑菇，菇肉肥厚滑嫩，香味絕倫。另外「人蔘花雕雞粽」嚴選長糯米與花雕酒浸泡三十小時，再與人蔘、土雞腿及多款滋補中藥材製成，每粒米皆充分吸收酒香精華。「咖哩起司和牛粽」則是去年創意獎得主，和牛與起司製成內餡，搭配咖哩炒香的糯米，讓傳統的粽子注入一股新鮮感。

台北老爺年年推陳出新，鎖定喜好嚐鮮的饕客們，今年推出台式復古風「古早雙味豬肉粽」、健康養生「松子紫米地瓜粽」兩款。前者使用腿庫、五花肉兩部位鹽滷熬製，加入台菜靈魂「油蔥酥」做提香，及菜脯、蝦米、香菇、栗子與鹹鴨蛋蛋黃等，道地灶腳阿嬤家鄉味；後者則特選金山紅肉地瓜，甜度高、口感鬆軟，磨成泥狀加入老薑汁、黑糖提味，外層則選用養生紫米、松子、桂圓等食材，口感軟糯並帶有桂圓香，老少皆宜，養生又兼顧口感。 因應今年市場變化，台北老爺「粽金禮讚」推出多款套裝禮組選擇，滿足廣大貴賓送禮需求，請提前三日來電或至台北老爺官網線上訂購，提貨日期為2022年5月10日至6月3日、另外凡單筆購滿30,000元可享台北市地區免費配送乙次優惠。