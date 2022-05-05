本土疫情升溫，民眾減少外出用餐，開始準備居家防疫存糧，而可冷凍保存、即蒸即食，又能當作主食的粽子成為最佳選項，六福旅遊集團瞄準防疫商機，考量民眾消費行為變化，積極布局電商平台及強化團購市場，以經典傳統的「豐融家傳燒肉粽」1,280元(5入/組)及台灣民眾最愛的北部粽「洄瀾經典福香粽」680元(5入/組)最受歡迎。另奢華粽禮「龍王極品鮑魚粽」2,180元(1入/組)內含整隻活龍蝦、鮑魚、干貝等頂級食材，超氣派內容成為送禮首選，限量百組已快速完銷，將再加碼製作，限來電預訂。

對居家隔離的民眾來說，簡單煮食且少廚餘的粽子最方便。傳統經典的「豐融家傳燒肉粽」以獨門秘製滷汁慢煨黑毛豬五花肉，以老雞、雞腳為基底的獨門秘製滷汁煨滷，肉質吸附滿滿滷汁膠質而不顯乾柴，搭配特選瑤柱干貝，再添花菇、鹹鴨蛋黃、花生及魷魚等內餡，一顆粽子即能當作一餐，同時吃到海陸鮮味交織而成的古早美味。

六福客棧「寶島豐味」端午粽禮系列為選自花蓮當地天然好食材，符合近期興起的在地認同潮流，再加上超實惠價格，最適合各大企業選來做為員工贈禮。北部粽「洄瀾經典福香粽」特選光復鄉太巴塱部落的紅、黑糯米，富含眾多營養素，帶有獨特清香味，再搭配花蓮酒糟豬，堅持自然熟成飼養，肉質鮮嫩，佐以香菇、蓮子、栗子純手工包製，兼顧美味與健康。若是三代同堂的家庭，「洄瀾經典雙福粽」750元(6入/組)內含4顆由Q彈清香黑紅糯米製成的北部鹹粽外，還有2顆晶瑩彈潤的冰涼鹼粽，香甜紅豆內餡，一次收服長輩及小孩味蕾。