五月報稅季來臨，這次因應疫情升溫，財政部除了將報稅時間延長至6月30日，仍開放4大超商機台可取得查詢碼功能，提供民眾無須列舉報稅，只要繳稅金額在3萬以下，即可現場印出稅額試算繳納單，並在超商完成繳稅。

順應政府的政策，台灣4大超商7-11、全家、萊爾富、OK超商也紛紛推出繳稅代收優惠，小資報稅族可別錯過。

一、超商繳稅怎麼繳？

1.搭配合作的信用卡賺回饋

可善用國稅局拆單服務，控制每筆稅額的上限(3萬)，搭配超商合作的信用卡，不僅能享信用卡回饋，還能拿到超商優惠，一舉兩得。

2.印出查詢碼，再上網報稅(3萬以上)

民眾稅額若超過三萬元，可先到超商機台印出查詢碼，再居家上網登入國稅局報稅系統報稅。

3.印出查詢碼，直接櫃台繳稅(3萬以下)

稅額若在三萬以下，則直接印出查詢碼後，櫃檯現金或信用卡繳稅。

二、超商繳稅優惠

1.7-ELEVEN

從5月1日起至6月3日，民眾使用7-11旗下電子支付工具「icashPay」繳綜所稅，最高可獲得OPEN POINT點數300點，外加指定銀行的加碼回饋。

另外，還加碼送購物金，從5月4日起至5月31日，來7-11N繳綜所稅、房屋稅、信用卡費任兩筆贈「門市購物金」，隨機金額最高可得「77元」！(詳情請點官網)

2.全家FamilyMart

推出荷包救薪免費兌換活動，全家點數讓你不管是網購、加油、停車，還是宅在家看片都可以換！期限只到5月底。另外，如果是綁FamiPay刷推薦信用卡，最高可享17%回饋。

3.萊爾富超商

5月4日起至5月31日到萊爾富代收繳費，憑熱感紙收據下方優惠券，依不同代收分類，可購買指定優惠商品。(詳情請點官網)

4.OK超商

OK超商代收推出冰品買2送2，還有指定商品特價優惠活動。(詳情請點官網)

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」