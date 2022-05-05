本土確診數4日新增2萬8千420例，疫情持續升溫、多點爆發，政府4月28日起開放實名制購買快篩劑，民眾可以憑身分證字號單雙號分流購買，每次以一劑百元價格，一次購買五劑，甚至宣布快篩陽性才可以到急診做PCR。為了避免急診被PCR篩檢潮塞爆，台北市推出「北士科PCR採檢站車來速」，讓快篩陽性的民眾，可以自行開車或步行前往篩檢；新北市長侯友宜呼籲無症狀者，可到35處社區篩檢站PCR；但隨著快篩陽性人數漸增，政府推出實名制快篩將近一週，民眾對於「快篩實名制」很有感，網路聲量、討論度也隨之升溫。

確診數日增萬人！憂「我是不是確診了」 民眾搶快篩試劑熱議的居冠

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》(2022/04/27~2022/05/03)統計調查，提到快篩實名制，民眾最先想到的的事情為「我是不是確診了？」網路聲量高達9萬7千272筆。隨著社交距離APP推出，可以更快速得知是否有與確診者有接觸史，只要近距離接觸，APP就會發出告警通知，在這樣的狀況下，很多人只要稍微感覺到身體不適，或者出現疑似症狀，就會想要透過快篩試劑，來檢視自己健康狀況；另外，再加上可能有家人、同事、朋友等等相繼確診，確診數暴增之際，難免也會讓許多網友心裡擔心，希望可以趕快買到快篩試劑，以備不時之需。

不用戳鼻子無痛又便宜？！「開放唾液快篩」聲量爆增竄至第2名

提到快篩實名制，網友們會想到什麼呢？討論筆數第二高是「開放唾液快篩」，網路聲量高達9萬1千714筆。目前快篩國家隊向外採購快篩試劑，實名制快篩每劑約一百元，但隨著民進黨立委高嘉瑜拋出「德國唾液快篩，免捅鼻，僅30元」為例，讓不少民眾開始敲碗，希望唾液快篩可以進口；然而針對高嘉瑜的這番說法，指揮官陳時中一度點名「30元唾液快篩，人人須每天篩才出門」是假訊息，雙方持續互槓，也讓網友討論度愈來愈熱烈。（註：排除國內首款開放唾液快篩屬福又達生技公司，創辦人高端疫苗總經理陳燦堅等相關爭議網路聲量)。

「好煩喔！要排隊、買不到」掀熱議！陳時中喊第二輪提前上路 網批：不知民間疾苦

進一步透過《KEYPO大數據關鍵引擎》(2022/04/27~2022/05/03)觀察分析，民眾談到快篩試劑實名制時，最有感的第三、第四名，分別是「好煩喔！要排隊」、「搶購！缺貨買不到」，其中「好煩喔！要排隊」網路聲量達9萬206筆。相信近幾天，不少人都有排隊買快篩試劑的經驗，甚至未到開賣時間，藥局外已是滿滿人潮，4月28日開賣上路首日，系統更是一度大塞車，政策實施一週了，仍有民眾清晨5點就排隊搶買快篩試劑，這樣的措施也讓不少上班族氣炸，「沒時間排隊」，「真正需要的人買不到」等等，家用快篩劑缺貨，陳時中4日卻透露，考慮讓實名制快篩第二輪5月15日就上路，消息一出網路炸鍋，批「為何不讓大家都買過再開放第二輪？這樣第一輪的人又會去排隊會比較好嗎」、「幫助第一輪囤貨，不知民間疾苦」、「第一輪都沒買到」等等。

「戳鼻子...怕怕」入榜！快篩試劑實名制上路網友熱議5大事！

除了要排隊、買不到之外，同時有不少民眾對於「快篩試劑要戳鼻子」心裡難免有些小害怕，因此，在探討「快篩試劑實名制」、「開放唾液快篩劑」議題時，很多人皆提及對於「戳鼻子的恐懼感」，使得聲量短短幾天飆到2萬1千多筆，擠進前五名。

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年04月27日至2022年05月03日。資料來源：《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『實名制快篩劑』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。