不輸主線的副CP有哪些？

韓劇除了「主線CP」備受歡迎，不少「副線CP」的感情線也讓劇迷看得超過癮，人氣甚至壓過主線，像是2016年的《鬼怪》，王黎和Sunny前世今生的虐戀深入人心，《太陽的後裔》尹明珠和徐大英的揪心愛情也超打動觀眾，究竟在這兩部經典韓劇之後，又出現了哪些甜到讓人上頭的副CP呢？

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查了2019年到2022年三年內播出的韓劇中，最受網友討論的10對副CP，一起來看看這些速配又圈粉的配角CP們吧！

No.10 《無法抗拒的他》吳光娜&南圭賢

撇除金民貴的負面新聞不談，蠻多人喜歡光娜（楊惠智 飾）和圭賢（金民貴 飾）這對CP，光娜認為性和愛可以分開，身邊總是不乏追求者，圭賢則一直以朋友身份默默陪伴著她，喜歡著她，圭賢對光娜的深情守護，讓這對呼聲很高。

光娜其實也十分在意圭賢，兩人可愛的互動讓網友直呼「好甜」，就有網友提到「超喜歡這對，好有火花，而且很多可愛的小動作」、「光娜的傲嬌超可愛」。

No.9 《Run On奔向愛情》徐丹雅&李映禾

不同於以往高富帥都是帥哥的設定，這次是霸道女總裁與年下小奶狗的姐弟戀，體育經紀公司女強人「徐丹雅」（崔秀英 飾）遇上美術大學生「李映禾」（姜泰伍 飾），一個強勢一個呆萌，可愛的互動讓人看了超上癮！

尤其是丹雅主動索吻搭配那句「不准放下對我的感情」，完全引起劇迷暴動！被網友大讚「男二、女二人設都很不錯」、「副CP秀英歐膩演得超好，跟男二超登對」。

No.8 《殭屍校園》崔南拉&李秀赫

班長（趙怡賢 飾）與不良少年（朴所羅門 飾）組成的「南拉秀赫CP」擄獲了大批劇迷的心，兩人一開始就是雙向暗戀，南拉被反派咬成「半活屍」後，秀赫將彼此的手綁在一起，發現南拉咬傷自己，還心疼地表示「咬我就好」，完全就是真愛啊！

超甜定情吻更是讓不少觀眾看得欲罷不能，「他們真的好可愛呀！」、「真的超喜歡他們」，粉絲們紛紛敲碗這對副CP能在第二季上位演男女主角。

NO. 7 《無法抗拒的他》尹率&徐知完

比起「主CP」劉娜比和朴宰彥，「尹率&知完」這對高顏值女女CP反而更受觀眾歡迎，她們的討論度甚至力壓宋江、韓韶禧，就有網友坦言完全是因為她們才追這部劇的，「什麼主線根本不重要，這條百合線才是重點吧！」

尹率（李浩貞 飾）和徐知完（尹瑞娥 飾）本是好友，但在相處過程中卻發現自己對對方的心意似乎超越了友情，兩人的感情走向引發熱議，不少網友敲碗她們「馬上結婚」。

NO.６《我的室友是九尾狐》楊惠善&都載鎮

747歲、成功變成人類的前九尾狐「楊惠善」（姜漢娜 飾）和22歲大三生「都載鎮」（金度完 飾）的副CP組合也受到不少觀眾喜愛，看似高冷，實則呆萌的惠善遇上「戀愛傻瓜」載鎮，激盪出的愛情火花相當有趣，兩人可愛的互動超圈粉！

網友對兩人的發展抱持高度期待，大讚兩人是「這部韓劇中最愛的CP組合」、「這對副CP超級可愛，看完直接被他們兩個圈粉」、「惠善真的好可愛」、「這對阿呆阿瓜組合真的太太太可愛了！」

NO.５《九尾狐傳》奇宥莉&李朗

「奇宥莉」（金容智 飾）和「李朗」（金汎 飾）組成的「狐妖CP」深受觀眾喜愛，宥莉在一個環境惡劣的動物園長大，後來遇到了李朗，他耐心得教導宥莉如何隱藏獸性成為人類，還收留了宥莉。

雖然他們在劇中沒有明確的愛情線，但兩人超強的化學反應還是讓劇迷看得相當上頭，有人覺得李朗看向宥莉的眼神充滿寵溺，各種包容，宥莉對李朗也很崇拜，敲碗他們「在一起！」

NO.４《某一天滅亡來到我家門前》羅智娜&車主益

除了朴寶英與徐仁國浪漫的愛情故事外，同樣備受關注的，還有網絡小說編輯車主義（李洙赫 飾）與網路小說作家羅智娜（申度妍 飾）的感情線。

表面高冷的車主義其實是個超會丟直球、講情話的大暖男，除了深情表白羅智娜讓劇迷心動不已，他將傘遞給在雨中哭泣的智娜，之後不顧一切吻上對方的一幕更是成為網上熱話。加上李洙赫、申度妍的高顏值，搶鏡程度足以威脅主CP。

NO.３《愛的迫降》具承俊&徐丹

「具丹CP」絕對是觀眾心中的意難平，詐欺犯具承俊（金正鉉 飾）遇上北韓富家女徐丹（徐智慧 飾），傲嬌大小姐和腹黑騙子的組合火花滿滿。

兩人從一開始聯手組成「拆利正赫、尹世理聯盟」，到相處中逐漸對彼此心生好感，曖昧互動讓觀眾也跟著甜到冒泡，卻沒有圓滿的結局，讓不少觀眾感到遺憾，當時更是虐哭大票劇迷，有網友透露看完隔天想到劇情又哭了，直呼後勁太強！

NO.2《二十五，二十一》文智雄&高宥琳

不僅男女主角羅希度與白易辰的感情引發熱議，擊劍國家代表「高宥琳」（苞娜 飾）和同班同學「文智雄」（崔顯旭 飾）的關係也相當吸睛！

文智雄一開始就喜歡高宥琳，撩妹語錄超多，高速直進的追愛方式除了打開宥琳心房，相信也讓不少觀眾淪陷，兩人純純的戀愛讓觀眾全程姨母笑，也勾起不少人學生時期的青澀愛情回憶。有網友透露很喜歡這對CP，覺得坦率的智雄就是宥琳的小太陽。

NO.1《社內相親》車成勳&陳映書

近來話題度破表的《社內相親》，不僅始祖鳥總裁和下屬夏莉高甜的互動充滿火花，副CP秘書室長「車成勳」（金旻奎 飾）和財閥千金「陳映書」（薛仁雅 飾演）的感情線更是搶眼！

直球女對上模範男，激發出超強的化學反應，兩人的進度比主角還快，直接上演火辣辣的吻戲和床戲，尤其是金旻奎一把拿掉眼鏡，加上那句「我會讓你忘不了的」霸氣台詞，讓觀眾看得臉紅心跳，嗑到停不下來！

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年01月01日至2022年04月30日，共3年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『韓劇副CP』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。