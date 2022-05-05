南韓48歲資深男星郭到元 (곽도원)，過去曾憑著精湛又自然的演技，在2016年透過電影《哭聲》聞名國際，近期也接下了全新韓劇《具必秀不在》，但在4日所舉辦的開播記者會上，他卻突然缺席改成通話方式與媒體見面，透露自己不僅感染新冠肺炎還伴隨著「併發症」，令他痛苦不堪，影迷也相當擔心他的身體狀況。

由郭到元、尹斗俊、鄭東元所主演的新戲《具必秀不在》，於本月4日舉行線上開播記者會，而身為主角的郭到元卻始終沒露臉，只透過通話的方式與媒體打招呼，同時透露自己因確診感染新冠肺炎狀態不佳，不得以只能缺席記者會，不過他也強調自己目前已經好轉，應該很快就能與大家見面。

不過，郭到元也提到自己在染疫的這段期間的狀態，不像其他人是類似感冒的輕症，他反而是因為確診爆發併發症，而且還是「聽都沒聽過的『大腸憩室炎』」令他忍不住痛苦表示「痛到快死掉一樣」，所以目前還在靜養當中，只能撐著不舒服的身體感謝大眾對他的關心與喜愛。最後他也不忘提醒大眾，一定要打疫苗、出門也要口罩，小心感染新冠肺炎，避免出現與他一樣的症狀。

事實上，郭到元近幾年都以拍攝電影為主，而《具必秀不在》則是他時隔9年才推出的電視作品，因此格外重視，沒想到卻因染疫缺席，讓他感到相當抱歉，而其他演員尹斗俊、鄭東元、韓高恩則穿上正裝，在記者會上亮麗現身為戲宣傳。