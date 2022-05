美國法學專家表示,美國正處於憲法大轉變的邊緣,反對墮胎權只是一部分,包括全美合法的同婚法也受到威脅,相關的法律決定未來將影響到最重要、最隱私的生活面。

加州大學柏克萊分校(UC Berkeley)法學院院長契莫林斯基(Erwin Chemerinsky)說,未來幾個月將會看到最高法院裁決擴大槍枝權、鬆綁公立學校的禱告、限制大專院校平等招生,並以宗教為基礎歧視同性戀、雙性戀、跨性別者(LGBT+)族群的商業活動與就業,甚至危及2015年全美合法的同婚法。

他以「槍枝、禱告和婚姻平權:最高法院將如何改變加州生活」(Guns, prayer and marriage equality: How the Supreme Court is about to change life in California)為題,對「舊金山紀事報」的投書今天刊出。

他寫道,史上從未見過最高法院的意見在正式公布前被媒體先揭露。5位保守派大法官打算推翻羅訴韋德案(Roe v. Wade)所保障的墮胎權,這並不意外,因為數十年來保守派一直在抨擊此案。

他說,如果最高法院認定墮胎權並非憲法權利,接下來將交由各州或國會來決定墮胎權的動向,而禁止墮胎令的州可能超過一半。但是加州、紐約州、伊利諾州和康乃狄克州等州仍將維持墮胎權的合法性。加州沒有禁止墮胎權的法律,幾乎可以肯定州議會不會採取反對墮胎權的立場。

住在沒有墮胎權的州、想要終止懷孕的女性,必須去到合法允許人工流產手術的州,前提是她們擁有相關的資源條件。然而通常是經濟狀況不好的婦女、未婚懷孕的青少女必須做此抉擇。

契莫林斯基說,禁止墮胎權的州也可能通過法律,限制婦女離開該州到外州進行手術。

他解釋,如果最高法院做出反對墮胎權的決定,除非國會通過法律保障全美婦女的墮胎權,否則旅行禁令會讓有需要的女性出不了州界。而且若有位共和黨籍總統上任與國會聯手推出全面反墮胎令,連加州和其他支持墮胎權的州都將束手無策。

文章最後表示,美國正處於憲法大改變的邊緣,「相關決定將影響所有人,而且是在那些最重要、最隱私的生活面。」(編輯:郭中翰)1110505