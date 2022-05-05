周三美股主要指數收盤全面大漲，美國公債殖利率下跌。聯準會宣布基準利率提高50個基點（2碼），以及自6月起開始縮減其龐大的資產負債表，此決議符合投資人普遍預期，市場起初反應不大，惟聯準會主席鮑爾在會後表示央行並未「積極考慮」升息75個基點時，美股午後開始急速拉升，美國債息亦由升轉跌。投資人認為聯準會的政策立場或許不如先前擔心的那麼強硬和激進，終場道瓊指數、標普500指數均漲近3%，雙雙創下2020年以來最大單日漲幅。以科技股為主的那斯達克指數漲3.2%，費城半導體指數漲近4%。台積電ADR漲2.52%。

★主要指數

道瓊指數漲932.27點或2.81%，收在34,061.06點。

標普500指數漲124.69點或2.99%，為4,300.17點。

那斯達克指數漲401.10點或3.19%，為12,964.86點。

費城半導體指數漲118.89點或3.90%，為3,163.78點。

★消息

美國聯準會決策委員會一致通過，將聯邦基金利率區間調升50個基點至介於0.75%～1%，創下22年來幅度最大的一次升息，該央行並決定自6月1日起開始縮減其將近9兆美元的資產負債表。鮑爾在會後表示，未來幾次會議將繼續以50個基點的速度收緊政策，但央行並未積極考慮一次就升息75基點，鮑爾並表示：「我們有很好的機會實現軟著陸」。

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）提出就俄羅斯入侵烏克蘭祭出新一輪制裁，將分階段實施石油禁運，並鎖定俄羅斯的主要銀行，以進一步深化莫斯科的孤立。

周三紐約期油上漲5.40美元或5.27%，收在每桶107.81美元。倫敦布蘭特期油上漲5.17美元或4.92%，收在每桶110.14美元。全球最大貿易共同體歐盟制定了逐步禁止俄羅斯石油進口的計畫，抵消了對全球最大石油進口國中國需求減緩的擔憂。

全球貨幣緊縮周期達到新里程碑，德國、英國和美國的10年期公債殖利率分別突破1%、2%和3%，創下多年來新高，這也表示企業和家庭的借貸成本升高。英國央行將在周四召開政策會議，市場普遍預期該央行將升息25個基點，為連續第4次升息以平抑飆升的物價。

美國商務部公布，3月貿易逆差擴大22.3%，達到1098億美元，超出經濟學家預期，並再創歷史新高，主要因進口暴增10.3%所致。美國貿易赤字擴大，亦是該國第一季國內生產毛額（GDP）意外陷入萎縮的主要原因。

ADP公布有「小非農」之稱的美國就業報告，美國4月民間就業新增24.7萬人，較3月的新增47.9萬人大幅下滑，創下了經濟自這場大流行病復甦以來最小的增長，亦遠落後市場預期的新增38.3萬人。

美元指數跌0.86%。美國10年期公債殖利率盤中連續第3天漲破3%，尾盤跌3.1個基點，報2.927%。對聯準會利率前景最敏感的2年期債息一度飆升至2018年11月以來新高。

根據NBC News統計，美國新冠病毒染疫死亡人數在周三突破100萬大關。

美國國務院宣布國務卿布林肯PCR檢測結果為陽性，目前症狀輕微，未來幾天將採取居家遠距工作。布林肯原訂於5月5日就美國對中政策發表重大談話，目前已確定延後舉行。

美國各證交所成交量總計為134.6億股，高於過去20日均量119.7 億股。