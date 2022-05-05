為了防範陸美緊張局勢和晶片短缺等風險，日本正積極重建國內半導體產能，包括讓台積電進駐設廠，以及與美國合作生產2奈米晶片等，日媒分析指出，只靠台積電還不夠，並提醒應該記取大陸半導體製造商紫光集團的失敗經驗。

根據日經亞洲評論(Nikkei Asian Review)報導，吸引台積電在日本設廠的這一戰略至關重要，但光靠台積電還不夠，日本應整合國內公司在其優勢領域的業務，並將投資重點放在這些公司身上，並列舉這些優勢包括模擬晶片、分立半導體設備，電源晶片等。

報導更提醒，勿忘大陸紫光集團的失敗案例，該集團過去制定了一個雄心勃勃的目標，即在10年內投資1210億美元生產DRAM，但因過度舉債擴張，歷經財務惡化問題破產後，上述計劃跟著落空，也說明大陸恐難以實現晶片自給自足的目標。

德州儀器 (Texas Instruments) 資深人士坂本由紀夫 (Yukio Sakamoto) 指出，大陸發展晶片的問題在於研發，雖然從台灣挖角很多台灣工程師都是提高良率等方面的專家，但他們都缺乏從零開始創造價值的研發經驗。

坂本強調，日本在模擬晶片和分立半導體器件的，分別是13%~14%和25%，如果日本製造商讓小規模部門通過併購整合成一兩家公司，並在政府支持下增加投資，如此一來全球市占可望來到50%。

大陸通信行業資深分析師孫永傑則說，大陸半導體行業可以說「輸在起跑線」上，寄希望於「彎道超車」並不現實，甚至會因為投機主義而導致事倍功半，提醒大陸半導體行業應腳踏實地，武漢弘芯最後變成「晶騙」爛尾樓，就是慘痛的例子。