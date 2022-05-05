★分析

AXS Investments執行長Greg Bassuk表示，顯然聯準會明白有必要遏制飆漲的物價。即使聯準會在升息方面變得較為激進，我們仍需要應對地緣政治緊張局勢、還未結束的新冠疫情以及大量企業財報，因此就算聯準會採取了行動，我們認為未來仍會看到更多波動。

Bokeh Capital創始人Kim Forrest表示，鮑爾的聲明消除了一些市場的恐懼，我認為把升息75基點從桌面上抽掉是明智的，可能是市場鬆了一口氣的原因。

Allspring Global Investments資深投資策略師Brian Jacobsen表示，關鍵的轉折點出現在鮑爾說他們並未「積極考慮」升息75個基點。現在最壞的情況是聯準會想符合市場預期，而在最好的情況下，美國央行希望放慢步伐或力道小於市場預期。

大摩首席跨資產策略師Andrew Sheets表示，即使聯準會開始收緊政策，但美國債息已經反映未來大部分升息的影響，這表示債市的拋售潮可能已經告一段落。

Caxton市場情報主管Michael Brown表示，風險資產上漲，導致美元走軟，典型的「買在謠言起、賣在事實出」（buy the rumor sell the fact），同時也引發對美國公債的需求。儘管聯準會的決定本身就屬鷹派，但與市場的預期相比，這一決定反而「有些鴿派」。

★類股

標普500指數11大類股全面收高。能源類股大漲4.12%，漲幅領先，其次為通訊服務類股漲3.68%，科技股漲3.51%。房地產類股漲1.09%，漲幅最小。受央行升息和債息一度飆升激勵，金融股漲3.02%，其中，銀行股漲3.5%。

★重磅股

重量級科技股全漲，蘋果漲4.10%、微軟漲2.91%、亞馬遜漲1.35%、Alphabet漲4.20%、特斯拉漲4.77%、Meta漲5.37%、網飛漲2.07%。

道瓊指數成分股全面上漲，Honeywell漲4.47%，漲幅最大；其次為開拓重工漲4.20%。寶僑（Procter&Gamble）漲0.74%，漲幅最小。

主要晶片股亦集體走高。超微漲9.10%、恩智浦漲4.41%、應材漲4.40%、輝達漲3.73%、高通漲3.32%、美光漲3.31%、英特爾漲3.28%、德儀漲2.14%。

★焦點股

網約車平台Lyft股價暴跌30%，該公司上季營收獲利表現優於市場預期，但示警需擴大支出以吸引司機回流，以及其本季本業獲利預測連華爾街預測值的四分之一都不到。受此拖累，優步下跌逾4%。

超微（AMD）大漲9.10%，受惠於數據中心晶片需求暢旺，超微上季營收首次突破50億美元大關，創下歷史新高，且上修後的營收展望仍超出市場預測。執行長蘇姿丰（Lisa Su）表示，在EPYC伺服器處理器營收連續第三季成長逾1倍領軍下，超微每一項業務都實現2位數百分比的大幅年增長。

星巴克（Starbucks）大漲9.9%，受惠於北美市場強勁復甦，該連鎖咖啡店集團上季營收優於市場預期，儘管受到中國硬封城和通膨影響決定本財年將暫停公布營運展望。上季北美市場營收成長12%，最為強勁，然而中國市場營收大跌23%。

短期租房平台Airbnb大漲7.71%，全球鬆綁防疫限制後旅遊需求復甦，Airbnb上季業績強勁、本季展望樂觀。其第一季訂房和體驗過夜數首次突過1億大關。

Livent Corp飆漲30.2%，該公司上季獲利優於預期，且受惠於電動車電池關鍵材料鋰的需求升高，該公司上修全年2022年營收預測。

★台股ADR

台股ADR僅中華電信收黑。

台積電ADR漲2.52%，收95.99美元，換算台股價格為566.82元。

聯電ADR漲4.08%，收8.41美元，換算台股價格為49.66元。

日月光ADR漲4.23%，收6.90美元，換算台股價格為101.86元。

中華電信ADR跌1.29%，收42.08美元，換算台股價格為124.24元。