根據美聯社調查證據,俄羅斯3月16日空襲烏克蘭馬立波戲劇院,造成近600人死亡,是烏克蘭戰爭中已知釀成最多平民死亡的一次攻擊,是市政府估有300人喪命的約兩倍。

美聯社記者根據23名倖存者、救援人員、熟悉頓內茨克州學院戲劇院(Donetsk Academic Regional Drama Theater)內避難處運作狀況消息人士的描述,以及兩套戲劇院平面圖和遇襲前、當天與之後在內部拍攝的照片與影音以及專家回饋,建立戲劇院的3D模型。

目擊者與倖存者透過平面圖帶領記者虛擬穿梭馬立波(Mariupol)戲劇院各處,指出民眾在戲劇院空間中避難的地方,並說明每個空間的擁擠程度。

16名直接目擊者說,戲劇院擠滿了人,在各個空間與門廳,每3平方公尺約有1人,這些目擊者大多數當時都在戲劇院內。所有人都說,有多達100人待在戲劇院外的野外廚房,在那避難的每個人都喪命。

大多數的目擊者說,當時戲劇院內約有1000人。其中一名目擊者待在戶外,認為外頭只有約幾百人,另有一人估計戲劇院內約有1300人。

包括救援人員在內,沒有人看到有超過200人活著逃出,大多數的目擊者認為倖存者低於200人。這些數據符合馬立波市官員估計倖存者約有130人,以及歐洲安全暨合作組織(Organization for Security and Cooperation in Europe)估計約有150人生還的描述。

由於戲劇院其他地方都被炸毀,倖存者是從主要出口或側門逃出。

建立好3D模型後,美聯社記者再度訪問目擊者以查證與調整估計死亡人數。兩名戰爭罪專家檢視了美聯社比對平面圖與目擊者描述的估算方法,認為在無法前往戲劇院的情況下,這是盡可能健全且可靠的推斷方法。

兩名倖存者估計約有300人喪命,與有關當局起初估計的人數雷同;由於找不到那麼多遺體,一名警官與一名馬立波紅十字會官員推測,死亡人數可能低於500人。但大多數的目擊者都聲稱有近600人喪命,符合美聯社對密度的分析,這表示遺體不是被炸成灰燼就是遭俄羅斯人移除。美聯社也採訪了兩名彈藥專家。

由於通訊設備遭切斷,民眾持續來來去去,受難者的記憶也因為遭遇創傷變得模糊,因此不容易得出確切的死亡人數。(譯者:張曉雯/核稿:盧映孜)1110505