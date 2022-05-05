新北市板橋區今（5日）上午7時許發生一起嚴重車禍。2台機車行經中山路一段時，其中1台機車疑似要閃避左邊的汽車，不慎擦撞到右邊的外送機車，由於撞擊力道過猛，造成外送員當場噴飛，整輛人車重擊人行道上的變電箱，甚至將變電箱撞到連根拔起移位，造成外送員當場失去呼吸心跳，另1名騎士僅擦傷意識清楚，2人均送醫院急救中。

據了解，當時47歲的楊男與52歲的林姓外送員，行經板橋中山路一段誠品前，楊男為了閃避左方突向右切的車輛，機車往右偏移，不甚撞擊到後方的林男，2車撞擊後隨己倒地，由於撞擊力道相當大，林男遭側撞後，人車一同撞上變電箱，導致變電箱當場移位，地上充滿血跡。

警方獲報到場後，緊急拉起封鎖線，所幸楊男意識清醒，僅肢體擦傷，但林男到院前就已無呼吸心跳，2人均送往板橋亞東醫院搶救中，雙方酒測值為0，詳細車禍原因有待警方調查釐清，變電箱毀損部分，已通知台電前往處理。