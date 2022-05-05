巴西前總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）受訪時表示，俄羅斯總統普丁不應該侵略烏克蘭，但烏克蘭總統澤倫斯基也應該為這場戰爭負責；他還表示，美國總統拜登（Joe Biden）本來有機會阻止衝突，而不是煽動衝突。

魯拉《時代》受訪時表示，澤倫斯基應該與普丁一樣要為戰爭負責，他說:「我看到烏克蘭總統在電視上談話，受到掌聲，得到所有歐洲議員的鼓掌。但他也要對戰爭負責，在戰爭中不只一個人有罪。」

他還表示，拜登和歐盟領導人在2月戰爭爆發前夕與俄羅斯的談判做得不夠，他認為美國有很大的影響力，拜登本來可以避免戰爭，而不是煽動。他說:「拜登本來可以坐飛機到莫斯科與普丁談話，這是期望中的態度。」他進一步表示，美國和歐盟可以透過聲明烏克蘭不會加入北約來避免俄入侵，他說美國、歐盟也得為戰爭負責。

巴西前總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）獲得極大的歡迎

魯拉登上《時代》雜誌封面，封面標題寫著「魯拉的第2幕」，副標題為「巴西最受歡迎的領袖尋求重返總統寶座」。時代寫到魯拉是10月巴西選舉的領跑者；他是巴西近代最受歡迎的總統，在涉及巴西石油公司（Petrobrás）的貪腐調查案「洗車行動」（Lava Jato）中被定罪入獄兩年，現在復出競選總統，尋求在10月的大選擊敗現任的極右派總統波索納洛（Jair Bolsonaro）。

他將自己描繪成為調解者，在他擔任總統期間，他建立的巴西的外交影響力，且與時任的美國總統老布希（George H. W. Bush）、委內瑞拉查維茲（Hugo Chavez）、伊朗前極端保守派總統艾馬丹加（Mahmoud Ahmadinejad）等不同的領導者都可以保持良好關係。