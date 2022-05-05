高登環球退出快篩國家隊 陳時中：政治干預商業

國內快篩試劑仍缺，中央流行疫情指揮中心日前找來國內12家醫材商購買羅氏、亞培快篩試劑，赫然發現資本額僅200萬元的高登環球生醫有限公司也前來投標，遭在野黨質疑。衛福部長陳時中今天痛批，這是政治干預商業，原本好不容易爭取到5月中前有1700萬多劑快篩可用，現在又要從頭來找。

陳時中今天赴立法院社福及衛環委員會備詢，被媒體問到高登爭議時，他先是大嘆一口氣，隨後指出高登這家公司沒什麼問題，認為這是政治干預商業，痛批在野黨不斷用影射性話語，終於讓高登負責人也受不了，昨天並未前來領標，此舉將讓有意願引進快篩的廠商心灰意冷，對國內防疫是大不利。

陳時中說，依照原先規劃，國內外篩就是要用羅氏、亞培、國產三條線滿足供應，由於5月15日前出現供貨排擠的問題，因此無法與廠商簽下大筆訂單，所以就準備找國內擁有EUA的廠商來談，總計12家，現在還未與任何一家廠商簽約，不過我想高登昨天大概也沒有來。

不過陳時中也坦言，高登環球生醫有限公司在政治上有所質疑我想是免不了，但在野黨用這樣影射性的話語，我想也會讓一些商人受不了，這樣不好。

台北市議員徐巧芯也質疑，我國採購的羅氏快篩，其經銷商牛耳正是與綠營關係良好的蔡朝正，陳時中今天說，蔡長期在羅氏做了二十幾年的員工，後來自己出來開公司，從事羅氏的代理或經銷商，這也是非常平常的事情，不過大筆的契約仍然是直接與羅氏的代理商談，並非透過牛耳。

國內快篩之亂也引起總統蔡英文關心，昨天傳出震怒，要求取消快篩實名制，讓大家都有快篩買。陳時中說，總統確實有所關心，但事實上這次向國外廣泛來進口，也是一個來源，也許可以設計一個其他的方式，但若每個廠商都心灰意冷，也沒有廠商願意去投標。