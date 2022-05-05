本土疫情升溫，單日確診數連續破萬例，民眾面臨不少各種防疫疑難雜症需要求助1922或地方防疫專線，但電話經常滿線引爆民怨。消息人士指出，為了協助縣市政府1922專線人力不足，國防部正式通令各部隊，遴選「具大學學歷、、電腦專才、EQ高，耐罵不回嘴」的士官兵，投入支援1922專線服務，為期兩個月，預估至少投入超過千名軍士官「處理民怨」，恐引起戰備空缺。

據指出，據了解，國防部昨天通令，包含後備指揮部在內以及各作戰區聯兵旅，緊急遴選具有「大學學歷、可電腦操作、能值假日、大小夜班、、EQ好，反應快、耐罵不回嘴」的士官兵，投入為期兩個月的「1922專線」接線服務，並視狀況延長期程。

由於先前國防部在「國家快篩隊」已投入上千名軍士官，如今為了應急，又預計投入近千名人力支援「1922專線」，首當其衝的國防部後備指揮部各縣市指揮部幾乎都恐「鬧空城」。

且國軍從5月中旬起，將陸續進行漢光演習的各項前置作業，同時還有「戰備月」的操演，人力已捉襟見肘，卻還要四處支援各種民事工作，讓引起官兵極大反彈，因此被戲稱「放下槍砲改拿話筒」。

國防部在4月中旬正式成立國家快篩隊，由國防部後備指揮部調集各縣市官兵及後備幹部，以各作戰區支援軍士官，進駐北、中、南快篩專案製造工廠生產線，協助快篩試劑加速生產，目前已經至少調集1100名軍士官，24小時投入產線趕工。

據了解，為了加速快篩試劑生產，目前國軍支援的產線人力，全採取三班制，24小時投入作業，調集的人員愈來愈多，包含作戰區內的陸軍、空軍各單位人力，連空軍松山指揮部、飛彈指揮部均派遣人力。