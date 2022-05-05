先前季後賽次輪G1最後兩分鐘裁判報告出現兩次不利判決的勇士，來到G2似乎沒有改善跡象，因為根據NBA官方5日公布G2裁判報告，唯一的一次誤判還是對於勇士相當不利，只能說勇士可以前兩場客場作戰打完，把戰局扳成1平已算「幸運」。

裁判報告唯一承認的誤判，出現在勇士與灰熊G2最後33秒，當時灰熊102比101領先，灰熊明星後衛莫蘭特在切入上籃放進之前，很明顯在運球同時出現「翻球」違例，勇士不僅不該落居101比104落後，更應該重新掌握球權進攻才對。

不過在這場G2最具爭議的犯規動作，還是比賽才開打沒多久，灰熊前鋒迪昂布魯克斯從後方推人且打頭的沒品動作，儘管他被吹二級惡意犯規被驅逐出場，勇士先後衛小培頓卻因手腕骨折，幾乎已經宣告本季提前報銷，這對勇士傷害很大。

《ESPN》知名球評史蒂芬史密斯今天繼續痛批迪昂布魯克斯，「布魯克斯不是骯髒球員，卻做出一個骯髒動作，吹判完全沒有問題，但我認為他不該只被驅逐，應該也被禁賽，看到這個場面真的很難過，我完全同意勇士總教練科爾對小培噸的看法。」