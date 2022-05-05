前職業籃球員毛加恩過去曾在好友高以翔牽線下，打算在退役後朝演藝圈發展，不過在正式引退時仍繼續致力台灣籃壇，目前是PLG新北國王總經理。儘管工作忙碌，他仍然會在社群平台分享生活與工作的狀態，沒想到今日凌晨，他突然在社群平台報喪，宣布父親離世的消息「對不起我最後沒有在你身邊，爸爸我要回家看你了。」，好友陳建州、王陽明、袁詠琳等人紛紛留言致哀。

毛加恩透露前幾天爸爸生日才視訊過，約好了暑假要帶兒子Noah去看爺爺，順便一家人一起去迪士尼玩，毛加恩似乎還在調適情緒「你這樣就離開了我真的捨不得。」，他回憶父親從小就是他眼中的英雄，家裡條件沒有很有錢，爸爸捨不得買的東西卻願意買給孩子們，小時候每一年暑假都會帶孩子到迪士尼玩，毛加恩說這個家庭傳統是「我最印象深刻的回憶」。

毛加恩坦言自己會走上籃球這條路，受到爸爸很大影響「謝謝你教我打籃球，陪我訓練，支持我的夢想，半夜起來看我的比賽。我所有好的習慣知識禮貌都是由你而來的教育跟榜樣。」，毛加恩回憶自己17歲從美國來台灣，失去很多跟家人相處的時間，偶爾也會懷疑自己是不是選錯路，是爸爸一直鼓勵他不要放棄，連球隊比賽遠在美國的爸爸都會半夜起來看，和他一起分析可以改善的地方。

直到自己也有了小孩，毛加恩才明白，身為爸爸只在乎兒子的健康跟喜樂，他期許自己有一天能像爸爸成為完美的父親，同時感到愧疚「對不起我最後沒有在你身邊，爸爸我要回家看你了。」，許多藝人好友紛紛留言安慰，表達遺憾之意。