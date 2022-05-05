媒體人「逆風的烏鴉」指出，國民黨黨主席朱立倫與台北市議員羅智強的「桃園提名之亂」，讓藍營在桃園從好局變爛局，這不僅讓民進黨勝選機率大增，更讓被點名參選的衛福部部長陳時中，有更多時間「等子彈飛一會」。此說法引熱議，有網友表示：「國民黨的不團結讓一群爛人上台，一群很團結的爛人只會帶來毀滅性的悲劇而已。」這句話獲不少網友迴響。

逆風的烏鴉2日在臉書發表《國民黨桃園之亂的歪打正著》一文，直言國民黨的「桃園提名之亂」令他深感好笑。羅智強跑去搶市長提名，地方不滿，但國民黨至今卻仍提不出強的，朱立倫等人還激怒羅的支持者，讓國民黨從好局變成爛局。

逆風的烏鴉分析，國民黨的亂事對民進黨造成了兩個影響：第一，不管國民黨提誰，民進黨的勝選都大增，可能不用派陳時中也會贏；第二，慢慢看國民黨亂就好，民進黨不用急著提名，陳時中可以在讓子彈飛一會，再做最後決定。

此說法獲得熱烈回應，網友紛紛在《中時新聞網》與臉書相關連結留言：「國民黨不團結讓一群爛人上台，一群很團結的爛人只會帶來毀滅性的悲劇而已」、「『一群很團結的爛人只會帶來毀滅性的悲劇而已』，這句話讓人心頭淌血」、「國民黨每次都是死在自己手裡」、「藍營的敵人從來不是綠營」、「國民黨的黨派雖有紛爭，卻不代表沒有人才。選賢與能比黨派重要」、「明明有戰將卻棄而不用，國民黨的思維令人費解」。