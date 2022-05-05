消息面：

1.美國聯準會決策委員會一致通過，將聯邦基金利率區間調升50個基點（2碼）至介於0.75%～1%，創下22年來幅度最大的一次升息，以抑制飆升至40年新高的通膨。該央行並宣布自6月1日起開始「逐步」縮減其將近9兆美元的資產負債表，起初每月將縮減475億美元（包括300億美元美國公債和175億美元抵押擔保證券MBS），3個月之後將縮表速度提高到每月縮減最多600億美元美國公債和350億美元MBS。鮑爾在會後表示，未來幾次會議將繼續以50個基點的速度收緊政策，但央行「並未積極考慮」一次就升息75基點，鮑爾並表示「我們有很好的機會實現軟著陸」。

2.英國《金融時報》援引消息人士報導，美國考慮以侵犯人權為由，對中國監控設備大廠海康威視（Hikvision）進一步祭出制裁，並已經告知盟國，此舉可能影響全球超過180個採用海康威視產品的國家。報導指出，美國財政部擬將海康威視列入「特別指定國民」（Specially Designated Nationals, SDN）黑名單，將禁止美國企業或公民與該公司進行交易，並將凍結該公司在美國的資產。此舉恐將加劇美中兩國之間的貿易緊張局勢。

3.美國商務部公布，3月貿易逆差擴大22.3%，達到1098億美元，超出經濟學家預期，並再創歷史新高，主要因進口暴增10.3%至3515.2億美元。美國貿易赤字擴大，亦是該國第一季國內生產毛額（GDP）意外陷入萎縮的主要原因。美國3月出口成長5.6%，為2417.2億美元。

4.ADP公布有「小非農」之稱的美國就業報告，美國4月民間就業新增24.7萬人，較3月的新增47.9萬人大幅下滑，創下經濟自這場大流行病復甦以來最小的增長，亦遠落後市場預期的新增38.3萬人。

5.根據NBC News統計，美國新冠病毒染疫死亡人數在周三突破100萬大關。

6.美國國務院宣布國務卿布林肯PCR檢測結果為陽性，目前症狀輕微，未來幾天將採取居家遠距工作。布林肯原訂於5月5日就美國對中政策發表重大談話，目前已確定延後舉行。

7.美國能源情報署（EIA）公布，上周美國原油庫存增加130.2萬桶，市場預期為減少82.9萬桶。上周汽油庫存減少223萬桶，超出市場預期的減少58.9萬桶。餾分油庫存減少234.4萬桶，超出市場預期的減少134.1萬桶。上周原油進口量增加54.5萬桶/日，煉廠產能利用率下滑1.9個百分點。

8.美國供應管理協會（ISM）公布，4月非製造業指數為57.1，較3月的58.3下滑，並落後市場預期的58.5。非製造業投入價格分項指數為84.6，新訂單分項指數為54.6，就業分項指數為49.5。企業活動分項指數為59.1。

9.S&P Global美國4月服務業採購經理人指數（PMI）終值為55.6，優於初值和市場預期的54.7，但是較3月終值58大幅放緩，並創下今年1月以來的新低點。4月綜合PMI終值為56，高於初值和市場預期的55.1，但仍創下今年2月來新低。

10.美國抵押貸款銀行協會（MBA）公布美國上周抵押貸款申請指數上升2.5%，扭轉前一周的下跌8.3%。30年期固定抵押貸款利率為5.36%，略低於前一周的5.37%。

11.聯準會決議符合市場預期，以及聯準會主席鮑爾淡化升息75基點的可能性，周三美元指數跌0.86%，最低跌至102.48，創下一周新低，尾盤跌0.76%，報102.62。美國10年期公債殖利率尾盤下跌3.1個基點，報2.927%，盤中連續第3天漲破3%。對聯準會利率前景最敏感的2年期債息一度飆升至2018年11月以來新高。最新市場數據顯示，投資人認為聯準會7月升息3碼的可能性下滑至50%。

12.周三紐約期油上漲5.40美元或5.27%，收在每桶107.81美元。倫敦布蘭特期油上漲5.17美元或4.92%，收在每桶110.14美元。全球最大貿易共同體歐盟制定了逐步禁止俄羅斯石油進口的計畫，抵消了對全球最大石油進口國中國需求減緩的擔憂。歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）提出就俄羅斯入侵烏克蘭祭出新一輪制裁，將分階段實施石油禁運，並鎖定俄羅斯的主要銀行，以進一步深化莫斯科的孤立。

13.周三紐約期金微跌不到0.1%，收在每盎司1868.80美元，但在聯準會主席鮑爾排除一次就升息75基點的可能性之後，受美元和美國債息回落提振，電子盤由跌轉升，報每盎司1873美元。

14.鮑爾的談話帶動美股大漲，進而使風險偏好回升，比特幣一度大漲6%，收復4萬美元大關，根據Coindesk報價，目前略為回落至39,641.64美元。