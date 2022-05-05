疫情遍地鋒火，其中又以北北基桃為重災區，精神科醫師沈政男表示，雙北的疫情曲線已沒有先前陡峭，可能是雙北的採檢、通報量能已緊繃，所以看起來中南部的曲線就比較高：另外中重症病例增加，他認為是社區黑數增加的證明，因為居家照護期間若身體發出警訊，就會外出就醫，同時他發現死亡率又升高，雖然萬分之二還是很低，但要注意後續發展。

沈政男昨（4）日於個人臉書分析，北北基桃4縣市加起來確診人數佔全台7成5，比先前低了一些，且從雙北的疫情曲線可以發現，已沒有中南部這麼陡峭，他判斷原因是雙北的採檢及通報量能已開始緊繃，有些確診者沒有被抓出來，成為黑數，而中南部還沒有這個問題，曲線也就比較陡。

沈政男指出，昨天新增77例中重症，高過先前的數字，這也是黑數增加的佐證，原因在於中重症一定會出來就醫，但黑數不會，所以比例就會增加，但他認為還好中重症幾個月來平均仍維持在0.25%的低水平，代表絕大數確診者仍是安全的，唯一要注意的是死亡率又升高，來到萬分之二，還是很低，但要注意後續發展。

至於目前的空床率，沈政男說北市有公布，每天約100多人入住，指揮中心把輕症的長者入院年齡調升到80歲，就是擔心床位不足，只不過兩個禮拜後，疫情高峰到來，若每天新增20萬例，以80歲佔率約1%來算，等於需要2千床，屆時恐怕只能繼續上調入院年齡了。