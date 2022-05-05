南韓狗血夯劇《婚詞離曲》開播以來話題不斷，影迷對於意想不到劇情發展津津樂道，也一舉捧紅了劇中的男女演員。其中，飾演廣播員「夫惠領」的女演員李歌領（이가령），不僅外表艷麗也展現出潑婦般的演技，因此聲名大噪，但不久前卻有消息傳出「她的年紀造假」，近日李歌領接受媒體採訪時也正面回應並公開真實年紀，讓網友們全驚呆。

目前已播完第三季的《婚詞離曲》，因劇中各種誇張的橋段而吸引觀眾矚目，而在劇中飾演潑辣性格廣播員的李歌領，也憑著自然的演技實力大放異彩，令不少人對她留下深刻的印象，過去的經歷也因此一一被挖出。

日前便有人發現李歌領的官方網站資料上寫著她是1988年出生，但事實上為1980年出生，實際年紀足足多了8歲之多，意外在網路上引起熱烈討論。對此，近日接受媒體採訪的她，除了大方承認自己的實際年紀為41歲，也強調「沒有刻意隱瞞，只是大家也知道，我有長達7年沒有演出」，而上面的資料是前公司所撰寫的，她沒有能力及權力去更改個人資料。

不過，大部分的網友得知李歌領的真實年紀時，反而在論壇上貼出她多張生活照，大讚她外表相當凍齡、皮膚宛如年輕少女般透亮白皙，紛紛留言「說她30歲我也信」、「年齡不是重點，演技才是」、「姊姊美到不行」。

事實上，李歌領出道之路相當坎坷，過去曾因演技不好遭到換角，終於在2015年的韓劇《不屈的車女士》中接下要角，角色卻提前「被賜死」，讓她因此淡出戲劇、離開前公司，沉寂長達7年的時間。最後靠著自己的努力試鏡上了《婚詞離曲》的角色，沒想到又爆出年齡造假風波，但她正面的態度也受到不少人讚賞。