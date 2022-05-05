2022年第一季博世集團總營收成長5.2％。博世集團董事會成員暨財務長Markus Forschner博士表示，博世在2022年有良好的開端，將有望超越年度財報中6％的營收成長預期。然而，面對龐大的不確定性因素，對於本年度的整體營收表現，我們很難做出更準確的預估。

他進一步補充，博世今年的息稅前營業利潤將難達去年水準，預計將介於3％至4％。 獲利逐漸受壓，主要來自能源、原物料和物流成本的上升。我們必須為持續的高物價以及動盪的市場做好準備。要克服價格上漲問題的不只是汽車製造商，還有供應商。

尤其對博世的交通解決方案事業群而言，目前所面臨的成本壓力尤其顯著，自2020年以來，部分原物料價格大約已翻了三倍。

鑑於當前形勢，博世已經大幅調整了該公司對於全球經濟發展的預測，預估本年度全球經濟成長率將不及3.5％，略低於今年年初所預估的4％。此前，博世預估全球汽車產量將達8,800萬輛，較2021年成長9％，這兩項指標可能無法達成。Markus Forschner認為，預期調整的原因在於中國新冠肺炎疫情復發，以及持續的晶片短缺。然而，總體來說，他仍深具信心，博世將努力克服這一艱難階段的挑戰。重點是擁有前瞻性的產品及明確的長期發展策略，而博世兩者兼備。

博世全力支援歐盟的綠色協議（Green Deal），並自認在永續發展領域肩負特殊重責：博世集團已於2020年在全球400家業務據點達成碳中和。其碳中和的品質亦超出預期，博世已提前達成原先計畫在2030年節能目標的三分之一。

博世集團董事會成員暨人資長Filiz Albrecht表示，永續發展不再是一個次要議題，而必須是每一家公司核心業務的一部分。博世的企業社會責任包含經濟、社會和生態三方面。要維持三者平衡並不容易。在面臨我們所處的變革時代，讓越多員工投入新業務領域是博世的社會責任。

她進而指出，博世在過去製造內燃機系統的業務據點，轉型開發氣候中和科技。藉由員工再培訓計劃及內部職缺介紹平台，已成功協助動力系統相關部門的1,400名員工轉任軟體及電動交通等新工作領域。Filiz Albrecht補充，今年年底，近2,300名員工將投入可攜式（mobile）和定置型（stationary）燃料電池領域工作，幾乎所有人都是內聘員工。這就是博世轉型的具體範例之一。此外，我們今年預計在全球擴大招募10,000名軟體工程師。