就算七六人5日3名球員得分破20，可惜少了恩比德助陣，他們還是擋不住熱火更加強大且平均的火力！熱火靠著吉米巴特勒22分、12助攻與6籃板的雙十演出，阿德巴約也拿23分、9籃板，最後以119比103輕取來犯的七六人，次輪搶下2勝0敗領先。

恩比德繼續因為右眼眶骨折與輕微腦震盪缺陣，不過熱火同樣沒讓主控羅瑞上場，可是比賽才一開打，擁有地主優勢的熱火仍然壓著七六人打，尤其是剛獲年度第六人的希洛，半場就轟16分，帶領熱火打完上半場，取得60比52領先。

熱火下半場持續保持10分上下的領先優勢，儘管七六人末節一度追成86比94，熱火卻靠歐拉迪波、史特魯斯各1顆三分球，打出10比0小高潮，打到最後5分32秒，反以104比86大幅領先，接下來七六人想要追分，也再也追趕不上。

除了吉米巴特勒與阿德巴約，歐拉迪波替補也拿19分，希洛18分，看來少了羅瑞(腿傷)並未帶來太大影響；七六人以馬克塞32分最高，托必亞斯哈里斯21分，「大鬍子」哈登20分、9助攻，可惜其餘七六人球員總共只拿28分，也沒人得分上雙。