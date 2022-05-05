41歲阿嬌（鍾欣潼）2年前和台灣「醫界王陽明」賴弘國結束14個月的短命婚，近日男方傳出再婚甚至趕進度即將當爸，回頭看阿嬌先前一度傳出發福變腫，近日她積極瘦身，控制飲食，又回到過去的盛世美顏，然而最近她曬出的一組近照中，阿嬌帶著圓帽，五官雖然仍是美，卻少了過去的靈氣和甜美氣質，讓網友一時認不出，懷疑她是否去修修臉了。

阿嬌出道多年，先前和賴弘國閃婚閃離，至於離婚主因阿嬌不願多說，賴弘國則透露是女方不再愛他，兩人各奔東西後，賴弘國近日傳出已經和新女友Alice求婚成功，據知Alice是空姐出身，外型亮麗，兩人雙喜臨門，今年8月將迎來愛的結晶。

阿嬌近照變臉認不出。（圖／翻攝自鍾欣潼微博）

而阿嬌先前多次被目擊發福，整張臉胖到見不到脖子，有一說是阿嬌內分泌失調生病，但也有一說法指阿嬌是為了拍戲才犧牲發胖，近日她鏟肉有成，臉蛋和四肢又瘦回纖細的模樣，且她為了工作更搬到上海定居，透露平時忙和好朋友聚餐、打麻將、唱卡拉OK，希望藉此能將中文發音學好，還開始繳起社會保險，希望之後能在當地買房。

阿嬌靠吃紫薯減肥成功。（圖／翻攝自鍾欣潼微博）

近日，阿嬌常在微博分享生活近況，她透露自己是靠吃紫薯才瘦身成功，，幾個月前她更曬出和阿Sa、容祖兒、經紀人霍汶希的合影，照片中她頭戴黑帽，五官雖然依舊好看，卻認不出是阿嬌，網友回：「好美好美，女神們節日快樂」、「靚女，濾鏡可否調低點」、「美到認不出來了」，但對於變臉傳聞，阿嬌仍未回應。