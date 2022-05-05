人生在世，親情、友情、愛情都是大家需要經營和面對的情感，而身處社會的大家都明白，雖然在家有父母和家人可以依靠，不過出外就必須靠朋友，若是能結交到知心的好友，那麼可說是一輩子的幸運，以下就為大家介紹人生必交的3個星座好友，他們對朋友都是非常真心付出的，只要你一有困難，他們便會為你排解憂愁、解決問題，重情重義的程度讓身邊的朋友都感動不已。

★處女座

相信身邊有處女座朋友的大家都知道，他們對好友的關心程度可以說是媽媽等級的，處女座的沉穩和靠普讓朋友們非常信任，以至於在處女座身邊大家都可以相當放鬆，且處女座也會幫朋友們打點好一切，不遺餘力的照顧周圍的人，讓處女座獲得最佳好友的評價。

★射手座

射手座天生重義氣。(圖/翻攝自觸mii)

射手座對朋友好的程度可是有目共睹的，他們對於朋友的要求總是相當盡心，願意花所有的精力和時間來達到朋友們的所求，在射手座的心中朋友可是佔據第一名的位置，且他們天生重情重義，對於友情的執著和用心，可以說是比愛情還要多更多的。

★牡羊座

牡羊座拿真心在付出。(圖/翻攝自觸mii)

牡羊座對於自己認定的好友真的是好到不行，他們會把你當作自己人，若是你被欺負，他們可是一點都忍不住，為了好友上山下海對他們來說是家常便飯，而當牡羊座與好友之間有些許誤會時，他們也會馬上把話說開，拿著一顆真心在交友的牡羊座，真的是很值得交的朋友呀！

人生短短數十年，除了家人和伴侶，朋友也陪伴我們度過許多時光，很多時候都是因為朋友的幫助和鼓勵，我們才能愉悅的面對生活，希望大家身邊都能有知心好友陪伴，也祝大家都能與朋友們的友情長存。