美國聯準會周三宣布升息2碼，資金利率將來到0.75%至1%之間，成功撫平市場擔憂激進升息的情緒，刺激美股四大指數收漲，而聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）的談話也是市場關注焦點，盤點此次談話的5重點，可以藉此一窺聯準會對未來經濟政策的態度與方針。

鮑爾的談話仍聚焦在通貨膨脹數據、供應鏈危機及升息等面向上。首先，升息2碼的決定已緩解市場對於激進升息的擔憂，鮑爾說：「在接下來的幾場會議中，升息2碼的幅度應該會持續被拿出來討論，目前並未積極考慮升息3碼，主要是預期通膨將逐漸趨於平緩。」

不過鮑爾也表示，目前的利率距離「中性利率」水準還有很長的路要走，聯準會預留空間觀察數據，屆時再做決定，「提供未來60天、90天的經濟指引是非常困難的事情，因為全球經濟可能隨時出現變化。」

對於高通膨議題，鮑爾強調，聯準會正傾力關注所有風險，並對美國民眾喊話，「我們理解因為美國通膨太高，所造成的困難。聯準會持續採取行動，包括直接向美國人民表達我們的立場與想法，聯準會有工具和決心將通膨率下降至 2%左右的最終目標。」

然而鮑爾也重申，通膨持續受到俄烏戰爭與大陸新冠疫情的衝擊，供應鏈可能面臨進一步中斷的狀況，這也會使通膨數據無法下降，而聯準會對解決這件事無能為力，「聯準會將堅持冷卻需求，並希望供應問題得到解決，現階段還有很多工作要做。」

儘管如此，鮑爾也堅定表示，美國經濟正走向經濟軟著陸的道路，主要是美國勞動力市場具有彈性，預期勞動力需求將會趨緩，同時，失業率可能進一步降低，「經濟還未接近衰退，且美國的經濟非常強勁，我們處在應對緊縮貨幣政策的有利位置。」

整體而言，市場認為，可以看到鮑爾盡量在談話與態度中，傳達聯準會希望取得升息與市場波動之間的平衡，且盡可能讓大眾知道訊息，是朝向經濟軟著陸的重要方式，能夠慢慢消卻擔憂情緒。