縱使大環境艱難，德國博世集團（Bosch）在2021年營收仍顯著地成長。集團總營業額成長10.1％達787億歐元，息稅前營業利潤（EBIT，earnings before interest and taxes）達32億歐元，較上年成長逾50％。博世集團執行長Stefan Hartung博士在集團年度記者會上表示，2021年營收佳績，激勵了我們本年度面對大環境挑戰的信心。

烏克蘭戰爭及其後續效應為主要的不確定性之一。博世非常重視對員工的責任，同時，從戰爭第一天起，即持續提供大量人道主義援助，特別是難民的急難救助。

博世集團執行長Stefan Hartung說，人們為生存而戰，而我們與他們同在，共感其恐懼。戰爭無法解決政治衝突，當前情勢突顯了決策者們及全社會所面臨的壓力，就是減少對化石燃料的依賴以及大力開發能源的新來源。為此，儘管經濟環境充滿挑戰，博世集團仍系統地努力減緩全球暖化。

此外，Stefan Hartung亦宣布博世將在未來三年投資約30億歐元，開發電氣化與氫能源等氣候中和科技。

Stefan Hartung認為，短期內，這場戰爭將延緩減碳進度。然而，長遠來看，戰爭將為加速歐洲的科技轉型。決策者們可以以此為本，無論在提升現有建築物能效的獎勵機制，或是在擴大可再生能源的發電規模上，採取更加堅定的行動。他認為以綠色電力為基礎的電氣化，是達成氣候中和的最快途徑。這就是博世推動永續交通的原因，博世集團電動交通相關訂單總金額於2021年首次突破100億歐元。

然而，Stefan Hartung亦強調氫能源的必要性，他指出，產業政策應著重於讓各行各業都為氫能源做好準備。雖然優先發展電氣化解決方案，但氫能能相關解決方案也需要更多動能。為了在地球上永續生活，兩者必須兼具。

同時，Stefan Hartung宣布在未來三年內，博世將再投資100億歐元於數位化轉型，數位化在永續發展扮演重要角色，而我們的解決方案就是以這個前提出發。其產品組合包含智慧家庭能源管理和聯網製造能源平台的解決方案等。

為有效落實氣候行動，博世正佈局氫電解零組件業務。該公司計劃在2030年以前挹注近五億歐元發展該項新業務，相關產品計畫將於2025年上市，其中一半的資金將產品上市前落實。Stefan Hartung說，我們擁有開發氫能科技的廣泛基礎，也希望促進歐洲氫能源的生產。預計2030年，全球電解槽零組件市場規模將達140億歐元左右。

博世正供應氫電解系統的核心電池組（stack），將其與電力電子、感測器及控制元件結合，打造成一個智慧模組。氫氣發電的電池組預計最早將於2025年投產。