烏坵外島海岸昨出現1艘疑自對岸漂來的無人廢棄船隻，在兩岸關係緊張，疫情持續發燒之際，海巡署和代管的金門縣政府高度關注，將循適當管道審慎處理。

這艘長約18公尺，類似大型膠筏構造，外觀和船體均十分破舊的船隻，在昨天上午擱淺於烏坵鄉大坵嶼北面海岸，船上空無一人，也看不出配置動力設備，研判可能是從對岸南日島一帶脫纜漂流過來的廢棄船隻。

海巡署烏坵安檢所全程監控，已通報航港局和金門縣政府等相關單位，由於船隻擱淺地點並非港口區，對烏坵鄉島內、外交通尚不會造成影響，初步調查也未發現有油料外洩汙染情事。

但因目前兩岸關係緊張，加上疫情又持續發燒，海巡署和縣府對此均高度關注，未來是否循適當管道通報對岸協同處理，包括拖回對岸或就地拆解，將盡快審慎研議解決。

烏坵鄉由大坵嶼、小坵嶼組成，面積僅約1.2平方公里，西距大陸湄洲島20浬、西北距鸕鶿島9浬、北距南日島12浬，與自1954年起代管的金門縣相距72浬（約133公里）。

去年7月31日，國籍「大山」貨輪停靠烏坵北風碼頭，因湧浪及強風擱淺，多次嘗試拖離未果，迄今年4月21日才成功拖離，讓烏坵軍民都鬆了一口氣。但在兩岸關係緊張時候，昨天再漂來這艘廢棄陸船，讓各相關單位十分頭痛，處理起來格外棘手。

過去，金門也曾多次在颱風天自對岸漂來大型工作船和廢棄漁船，船上同樣空無一人，還被當地民眾指為「幽靈船」，對海上航安帶來嚴重威脅，萬一夜間在海上遭遇碰撞，情況不堪設想，也可能求償無門。