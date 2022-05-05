中信金(2891)旗下中信銀行針對女性財管客戶進行網路「2022女性理財趨勢大調查」，調查發現，家中最小的孩子仍在學齡前階段的女性，理財規劃的憂慮以「擔心存款不足，入不敷出」居首。

中信銀累計今年首季合併稅後盈餘162.92億元，年減17％，每股稅後盈餘（EPS）為0.84元。首季獲利較去年同期衰退主因有二，一是金融市場波動大今年股債處份利益較去年少，二是增提俄債預期損失累計10億元。

中信銀行「2022女性理財趨勢大調查」，調查時間從今年4月13日至4月24日止，有效樣本700份。今年調查結果發現，女性理財規劃目標前三項為：財富累積（67%）、退休規劃（59%）、自我夢想金的累積（42%），理財工具主要為臺幣存款（76%）與傳統型保單（68%）。女性理財時遇到的難題，主要有「不熟悉市場趨勢無法掌握進退場時機」（45%）、「時間太零碎，無法好好研究╱了解」（41%）與「擔心市場波動，難以承受損失」（41%）。

針對女性擔心的投資理財難題，中信銀行建議，藉由智能投資平臺「智動GO」，自動建議適合客戶風險的基金投資組合，主動監控市場變化、自動調整投資部位與追蹤目標達成狀態，協助客戶更有紀律管理資金。

而新世代媽媽最憂慮的「擔心存款不足，入不敷出」，中信銀行建議可以透過「全方位家庭理財健診」試算工具，協助明確訂立目標金額、檢視資產缺口，按部就班了解如何準備。