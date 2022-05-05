3年前參加競賽綜藝《創造101》出道並走紅的23歲女星楊超越，當時拿下第三名的她，曾驕傲喊出一句「我是全村的希望」，讓人印象深刻，如今楊超越仍活躍於綜藝圈，也接拍戲劇，始終是話題人物，也因此人紅是非多，經常受到輿論攻擊，近日又被酸「出身決定品味」，楊超越聞言選擇反擊，高EQ的回答讓網友們直呼痛快。

「火箭少女101」解散後，楊超越以個人身分在演藝圈活動，而因她出身農村又早早輟學，這樣的背景讓她經常被質疑，如今連看個網紅影片都能被酸，楊超越近日在男扮女裝抖音紅人「董代表」的影片下方，用個人帳號留言「哈哈哈哈哈哈哈」，顯示被對方逗樂，吸引網友的注意，喊話：「女神也愛看董代表？」，引發熱議。

但顯然楊超越看網紅影片，有人開心有人不開心，酸民也隨即聚集，開始留言猛攻「出身決定了她的品味」、「唯愛三俗」等，酸她喜歡的東西等級低俗，而楊超越看了這些留言沒生氣，反倒機智回應：「我挺欣賞你的」，等同吐槽對方本身也是沒品味的東西，反將一軍。

眾人看了楊超越的神回覆，直讚她高EQ，笑呼「越姐永遠在next level」、「我越智商輾壓」、「每次都是先被氣到，然後看越的回覆就被笑到」，也有人為她抱不平，「有些人上網還上出優越感了」、「真的好瞧不起歧視出身的人啊」，覺得酸民真是太過分了。