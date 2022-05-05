立委呂玉玲5日到桃園大廟景福宮參拜，爭取民眾支持。（賴佑維攝）

立委呂玉玲爭取國民黨桃園市長參選提名，5日參拜桃園大廟景福宮，呂玉玲表示，會努力爭取廣大市民支持，爭取黨提名。媒體詢問台北市議員羅智強請辭參選？呂玉玲表示，歡迎他落地生根，「跟玉玲姐姐一起為桃園打拚！」

市議員蘇家明、陳美梅、林政賢、黃婉如及丈夫、議員陳萬得陪同下，呂玉玲參拜景福宮。呂玉玲說，景福宮是歷史悠久的大廟，主神開漳聖王香火鼎盛，是地方信仰中心。尤其現在疫情嚴峻，祈求開漳聖王保佑疫情早日退散，讓大家生活恢復日常。

呂玉玲又說，政府最重要任務，是讓國家國泰民安，大家夠豐衣足食，而現在政府治理讓台灣陷入一片混亂，新冠疫情跟快篩試劑都沒辦法處理好。社會上萬物皆漲，只有薪水沒漲，非常辛苦、苦不堪言。

呂玉玲表示，她參選桃園市長，將以「家給人足」4個字為主軸，為桃園打拚，最重要是桃園鄉親家家戶戶豐衣足食，人人生活富足。吃的飽、睡的穩、穿的暖，桃園才能「家給人足」，就是苦民所苦參選的初衷，祈求開漳聖王保佑大家豐衣足食。

媒體詢問，黨內傳出黨主席朱立倫有意讓欲競爭桃園市長的羅智強、呂玉玲分別衝刺，減少硬碰硬狀況，等他返美再整合。呂玉玲說，黨中央選舉機制已經啟動，她努力爭取廣大市民支持，會一步一腳印勤走基層、廣聽民意，爭取市民支持跟認同，爭取國民黨的提名。

媒體又問羅智強宣布辭議員參選怎麼看？呂玉玲說，智強下定了決心，要在桃園落定生根，歡迎他來桃園，有任何事情、任何問題，「都可以來找玉玲姐姐，跟玉玲姐姐一起為桃園打拚。」