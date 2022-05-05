時值國內疫情升溫之際，網路社群推特特定帳號卻出現不實PO文，指稱「台灣的疫情已經失控了，殯儀館連夜燒不停，工作人員累到虛脫。」並附上一張地上滿布遺體的驚悚照片，恐誤導民眾即引發社會恐慌，調查局資安工作站為遏止不實疫情訊息流竄，已迅速展開溯源調查。

經查，該照片出自於韓國2013年災難電影《流感》的影片截圖，非真實照片，再由推特帳號「徐芳麗」進行發布，該推特帳號原曾使用另一帳號「珂蒂」，後被網友發現其造謠行為，於是變名為「徐芳麗」。

資安站表示，上述特定推特帳號持續針對台灣政經、民生、疫情等相關時事議題，發布具爭議性、情緒性及不實之圖文訊息，從當中措辭用語及貼文內容，調研判有高度可能係屬境外勢力使用的人頭帳號。

資安站指出，近來不實疫情訊息層出不窮，恐有境外勢力及有心人士值此之際加以炒作，甚至偽裝成我國在地社群用戶取信民眾，嚴重危害社會安定，調查局將持續積極查辦疫情假訊息案件。