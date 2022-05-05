居家照護也可領普通傷病給付！勞動部今天宣布，確診新冠肺炎的勞工保險被保險人，不論是收治在醫院、加強版集中檢疫所、防疫旅館或進行居家照護期間，如不能工作，以致未能取得原有薪資者，自不能工作第4日起，皆可依《勞工保險條例》相關規定請領傷病給付，以確保勞工給付權益。

若依勞保普通事故保險最高投保金額4萬5800元、居家照護10天試算，則勞工可領5343元的普通傷病給付。

勞動部表示，近來確診人數升高，疫情指揮中心為擴大醫療應變量能，採取輕重症分流防疫政策，確診者如依規定調整為居家照護，在居家照護期間，依衛生福利部所發布相關指引規範，亦有提供醫療服務及照護等措施。

因此，在面臨疫情的特殊時期，為配合整體防疫政策並保障勞工在居家照護期間的適當經濟生活，被保險人如經確診，不論是收治在醫院、加強版集中檢疫所／防疫旅館或進行居家照護期間，均可依照規定請領勞保傷病給付，讓勞工朋友能安心順利度過疫情。

至於若是因公染疫的話，則可依5月1日上路後的勞工職業災害保險及保護法請領職災傷病給付，若以職災保險投保上限7萬2800元、居家照護10天試算，則可請領1萬6896元職災傷病給付。