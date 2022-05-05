駐舊金山辦事處教育組近月來接獲多起台灣留學生通報被電話詐財的情事。據通報紀錄顯示，部分被害人是初來美國的新生，有人在不知情下匯出數萬美元才發現受騙且個資外洩。

駐舊金山教育組今天指出，這類電話詐騙手法多自稱是國際包裹快遞優比速公司（UPS）中文部服務人員，在電話中以中文告知受害學生有包裹寄到中國上海，內含數本偽造護照而涉及非法，因此需要接受調查。

有受害留學生收到電話時緊張，透過偽UPS人員與偽上海公安初次聯繫上後，雙方改以手機通訊軟體通話。對方以「偵辦名義」要求受害學生提供護照影印本、個人資料、每日行蹤以及美國帳戶及餘額等資訊，並且威脅學生若不配合，將會對其家人不利，甚至會被引渡至中國受審。

駐舊金山教育組接獲通報，其中有受害學生在心生恐懼下聽從對方指令，把銀行帳戶中數萬美元匯入對方的指定帳戶，造成嚴重損失。

駐舊金山教育組組長周慧宜呼籲在美台灣留學生，若接獲類似詐騙手法的電話，務必保持冷靜、記下電話中的資訊或錄音，並向相關部門查證資訊真實性，切勿直接匯出任何款項或提供任何個資。

這類詐騙電話在美國的華人生活圈屢見不鮮，駐舊金山教育組提醒留學生保持警覺心，並多關心其他同學，適時互相協助。

駐舊金山教育組進一步說明，若有留學生在不知情狀況下給出個人護照資料，請立即向所在地的駐處申換護照。相關金錢上的損失除了報警，也可向美國聯邦調查局（FBI）或聯邦貿易委員會（FTC）提出申訴備案、留下報案頁面資訊，以防個資因詐騙被冒用所衍生的後續法律責任。（編輯：馮昭）1110505